Dévoilement de l’image de marque du Centenaire 2026 célébrant les 100 ans de La Légion royale canadienne

OTTAWA, Ontario, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis près d'un siècle, La Légion royale canadienne est une voix fidèle pour les vétérans et leurs familles en quête de soutien, et un pilier fort apprécié au sein de centaines de communautés à travers le pays. En hommage à cet héritage durable, et à la veille de célébrer son 100e anniversaire en 2026, la Légion veut souligner cette étape importante en lançant l'image de marque du Centenaire, laquelle sera mise en évidence tout au long de l’année commémorative.

« C’est avec une immense fierté que nous poursuivons notre mission avec autant d’élan, cent ans après que nos fondateurs ont créé cet incroyable organisme, dont la mission principale est de servir les vétérans canadiens, a confié Berkley Lawrence, président national. Et au moment où nous tournons nos regards vers 2026, nous espérons que les Canadiens et Canadiennes de ce grand pays, se joindront à nous, non seulement pour célébrer, mais aussi pour participer aux 100 prochaines années de notre histoire. »

Et c’est dans ce contexte que La Légion royale canadienne est fière d’annoncer que Détaillants Ford du Canada sera le partenaire officiel de son Centenaire tout au long de l’année 2026. Dans le cadre de ce soutien, Détaillants Ford du Canada offrira le grand prix d’un Ford F­150 STX flambant neuf au gagnant du concours « Légion 100 – Gagnez Gros », auquel tous les membres sont invités à participer dès le 25 novembre 2025, et ce, jusqu’au 19 décembre 2026. Ce concours vise à rallier tous les Canadiens autour des 100 ans de service de la Légion auprès des vétérans et de leurs familles.

« Ford opère au Canada depuis 121 ans, et cet héritage commun explique pourquoi Détaillants Ford du Canada s’associe à la Légion royale canadienne pour honorer les vétérans, de soutenir leurs familles et de renforcer les communautés, a annoncé Paul Morrison, président de Détaillants Ford du Canada. Nous sommes fiers d’apporter un soutien à l’échelle du Canada pour célébrer les personnes derrière le coquelicot, faire rayonner la mission de la Légion, et mettre en lumière l'engagement partagé de nos deux institutions à redonner tout au long de l'année. »

Dès le début de 2026 – et tout au long de l’année –, la Légion dévoilera de nouveaux projets et partenariats liés à son Centenaire. Des initiatives viendront aussi mettre en lumière ses dix décennies de réalisations.

La Boutique en ligne de la Légion propose déjà des souvenirs commémoratifs du 100e anniversaire, notamment un calendrier 2026, l’épinglette du 100e anniversaire, un casse-tête illustrant un siècle d'histoire, un stylo aux couleurs du Centenaire, une casquette en deux couleurs à l’effigie du Centenaire – et bien d'autres articles bientôt disponibles.

À propos de La Légion royale canadienne

Fondée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

À propos de Détaillants Ford du Canada

Environ 20 000 personnes sont employées dans 433 détaillants Ford à travers le pays. Chaque détaillant Ford est représenté par les Détaillants Ford du Canada via leurs associations locales et régionales respectives. Les détaillants Ford ont une longue et riche histoire de soutien aux communautés où elles opèrent, beaucoup étant familiales depuis des générations.

