EXEL Industries : Nombre total de droits de vote et d’actions au 31.10.2025

Nombre total de droits de vote et d'actions au 31.10.2025

  EXEL Industries
Société Anonyme au capital de 16 969 750 €
Siège social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex
RCS Reims n° 095 550 356

 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital socialArticle 223-16 du Règlement Général de l’AMF

DateNombre total d’actions
composant le capital social		Nombre total de droits de vote
31 octobre 2025

 		6 787 900

 		Droits de vote théoriques : 9 891 515
Droits de vote exerçables* : 9 885 219

* Déduction faite des actions privées du droit de vote

EXEL Industries Droits de vote 2025.10.31_FR

