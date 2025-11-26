Der Jingdezhen-Preis 2025 wurde bekannt gegeben: Ein Blick in die Zukunft des Handwerks

JINGDEZHEN, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des ersten Weltkongresses für Handwerk und Volkskunst sowie der Jingdezhen-Preisverleihungsgala (First World Congress on Handicrafts and Folk Arts and Jingdezhen Prize Awards Gala) im Jingdezhen Taoxichuan Grand Theater wurde der Jingdezhen-Preis 2025 offiziell verliehen. Die chinesischen Künstler Bao Wei und Hu Jiahui erhielten für ihr Werk „From Calanchi to Kaoling” die höchste Auszeichnung, den Jingdezhen-Preis. Dieses Werk verbindet italienischen roten Ton mit Kaolinit aus Jingdezhen, um das Zusammenspiel zwischen Material und dem darin eingebetteten kulturellen Dialog zu erforschen.

Der Jingdezhen-Preis 2025, der vom Taoxichuan International Cultural Exchange and Communication Center verliehen wurde, konzentriert sich auf den zeitgenössischen Ausdruck und den internationalen Austausch in der Keramikkunst. Er würdigt herausragende Werke, die künstlerische Vision, Innovation und die Erforschung von Materialien und Formen verkörpern. Er wurde gemeinsam vom World Crafts Council (WCC), der International Academy of Ceramics (IAC) und dem Jingdezhen Creative Design Center ins Leben gerufen.

Die fünf Hauptkategorien dieser Veranstaltung entsprachen jeweils einem bestimmten Schwerpunkt. Die höchste Auszeichnung, der Jingdezhen-Preis, betonte die Integration von Materialexperimenten und kulturellem Ausdruck. Der Interdisciplinary Experiment Award förderte den Dialog zwischen Handwerkskunst und Disziplinen wie Technologie und Geisteswissenschaften. Zu den Finalisten gehörten Keramikskulpturen, die mithilfe von 3D-Druck hergestellt wurden, sowie Installationen, die Ton und Licht miteinander verbanden. Der Emerging Creative Award wurde für Künstler unter 35 Jahren ausgelobt und hatte zum Ziel, Potenziale in Bezug auf materielle und konzeptionelle Innovationen zu entdecken. Der Creative Design Award wurde in zwei Kategorien unterteilt: Kulturdesign und Industriedesign. Der erste Preis förderte die Integration traditioneller Symbole in den Konsumalltag, während der zweite den Fokus auf funktionale Innovationen im Bereich der Alltagskeramik legte. Der Tradition & Innovation Award würdigte Bemühungen zur Erhaltung gefährdeter Techniken und zur Förderung der weltweiten Verbreitung der Keramikkultur. Zu den ausgezeichneten Leistungen zählten mehrere bemerkenswerte Fortschritte bei der Restaurierung antiker Porzellanobjekte. Die Gewinner hatten Anspruch auf umfassende Unterstützung, darunter Fördermittel für die Schaffung von Kunstwerken, internationale Residency-Möglichkeiten und Ausstellungswerbung.

Seit seiner Einführung im Mai 2025 hat der Jingdezhen-Preis Künstler, Wissenschaftler und Institutionen aus 55 Ländern auf sechs Kontinenten angezogen und insgesamt 1.325 Beiträge aus aller Welt erhalten. Im Rahmen eines zweigleisigen Bewertungssystems, das die Beurteilung durch eine internationale Jury und professionelle Nominierungen kombiniert, begann der Bewertungsprozess im August 2025. Er wurde unter Anwendung eines anonymen Bewertungsverfahrens durchgeführt, das sich auf künstlerischen Wert, Innovationskraft und kulturelle Relevanz stützte. Das internationale Auswahlkomitee, bestehend aus Experten für künstlerisches Schaffen, Handwerkslehre und kuratorische Forschung aus mehreren Ländern, führte drei Bewertungsrunden durch: eine Vorauswahl (online), eine Neubewertung (online) und eine Endauswahl (vor Ort). Nach der Vorauswahl und der Neubewertung standen 41 Werke in der engeren Auswahl, aus denen schließlich bei der abschließenden Jurysitzung vor Ort im Rahmen der Preisverleihungsgala neun Gewinner ausgewählt wurden.

