Le prix Jingdezhen 2025 a été décerné : révélation sur l’avenir de l’artisanat

JINGDEZHEN, Chine, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le prix Jingdezhen 2025 a été officiellement décerné lors du First World Congress on Handicrafts and Folk Arts et du Jingdezhen Prize Awards Gala (premier Congrès international sur l’artisanat et les arts populaires et gala de remise des prix Jingdezhen) qui s’est récemment tenu au Jingdezhen Taoxichuan Grand Theater. Les artistes chinois Bao Wei et Hu Jiahui se sont vu attribuer la plus haute distinction, le prix Jingdezhen, pour leur œuvre intitulée « From Calanchi to Kaoling ». Cette œuvre associe l’argile rouge italienne à la kaolinite de Jingdezhen afin d’explorer l’interaction entre les matériaux et la rencontre culturelle qu’elle recèle.

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Organisé par le Taoxichuan International Cultural Exchange and Communication Center, le prix Jingdezhen 2025 met l’accent sur l’expression contemporaine et les échanges internationaux dans le domaine de l’art céramique. Il récompense des œuvres exceptionnelles qui incarnent une vision artistique, reflètent l’innovation et proposent une exploration des matériaux et des formes. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre le World Crafts Council (WCC), l’International Academy of Ceramics (IAC) et le Jingdezhen Creative Design Center.

Les cinq grandes catégories de cet événement correspondaient chacune à un thème précis. Le prix Jingdezhen, qui constitue la plus haute distinction, valorisait l’intégration de l’expérimentation matérielle et de l’expression culturelle. L’« Interdisciplinary Experiment Award » (prix de l’expérimentation interdisciplinaire) favorisait la rencontre entre l’artisanat et des disciplines telles que la technologie et les sciences humaines. Parmi les finalistes figurent notamment des sculptures en céramique réalisées à l’aide d’impressions 3D et des installations intégrant le son et la lumière. L’« Emerging Creative Award » (prix de la créativité émergente) s’adressait aux artistes de moins de 35 ans, et visait à valoriser le potentiel d’innovation matérielle et conceptuelle. Le « Creative Design Award » (prix du design créatif) se divisait en deux catégories : le design culturel et le design industriel. La première catégorie visait à promouvoir l’intégration de symboles traditionnels dans la vie quotidienne des consommateurs, tandis que la seconde se concentrait sur l’innovation fonctionnelle dans le domaine de la céramique ordinaire. Le « Tradition & Innovation Award » (prix de la tradition et de l’innovation) récompensait les efforts visant à préserver les techniques menacées et à promouvoir la diffusion mondiale de la culture céramique, avec notamment plusieurs réalisations innovantes dans le domaine de la restauration de porcelaines anciennes parmi celles qui ont été reconnues. Les lauréats étaient éligibles à des aides financières complètes, dont notamment des subventions à la création, des possibilités de résidence à l’étranger et la promotion d’expositions.

Depuis son lancement en mai 2025, le prix Jingdezhen a attiré la participation d’artistes, d’universitaires et d’institutions de 55 pays sur six continents, et a reçu 1 325 candidatures du monde entier. Dans le cadre d’un système d’évaluation à deux volets combinant l’évaluation d’un jury international et des nominations professionnelles, le processus de sélection a débuté en août 2025 et s’est déroulé selon un mécanisme d’examen anonyme basé sur la valeur artistique, l’innovation et l’importance culturelle. Le comité de sélection international, composé d’experts en création artistique, en théorie artisanale et en recherche curatoriale, a procédé à trois cycles d’évaluation : préliminaire (en ligne), réévaluation (en ligne) et finale (sur place). À l’issue des cycles préliminaire et de réévaluation, 41 œuvres ont été présélectionnées, dont neuf ont finalement été retenues lors de la session finale du jury qui s’est tenue sur place lors du gala de remise des prix.

Pour tout complément d’information sur les lauréats du prix Jingdezhen 2025 et leurs œuvres, veuillez consulter le site Internet suivant : https://www.facebook.com/share/p/17s6cz9dmC/?mibextid=wwXIfr

Source : Taoxichuan International Cultural Exchange and Communication Center