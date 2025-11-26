Die 4. Gannan Navel Orange International Expo wurde feierlich im E-commerce Express Logistics Park in Anyuan, Provinz Jiangxi, eröffnet

GANZHOU, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 4. Gannan Navel Orange International Expo wurde am Montag im E-Commerce Express Logistics Park im Kreis Anyuan in der Provinz Jiangxi feierlich eröffnet. Die internationale Veranstaltung, die Produktausstellung, Handelsvermittlung, technischen Austausch und Markenpräsentation vereinte, lockte rund 600 chinesische und internationale Gäste, Händler und Branchenexperten zum „Orangentreffen“ an die Quelle des Dongjiang-Flusses.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Bei der Eröffnungsfeier wurden zwei Gruppenstandards – Sortierstandards für Navel-Orangen und technische Vorschriften für die Produktion hochwertiger Gannan-Navel-Orangen – offiziell vorgestellt. Zudem wurden die „Gannan Navel Orange Awards“ verliehen, darunter drei Gold-, fünf Silber- und sieben Bronzeauszeichnungen. Parallel dazu fand die offizielle Autorisierungszeremonie für die geschützte Marke „Prince Navel Orange“ statt. Ein Vertreter des thailändischen Landwirtschaftsministeriums hielt eine Rede, in der er die internationale Bedeutung der Ausstellung unterstrich und darlegte, wie Gannan-Navel-Orangen entlang der „Fruchtseidenstraße“ den Weg auf den Weltmarkt finden können.

Anyuan verfügt als „Anzuchtzentrum“, „Kernanbaugebiet“ und „Vertriebszentrum“ für Gannan-Navel-Orangen über eine solide industrielle Basis. Rund zwei Drittel der Gannan-Navel-Orangen-Setzlinge werden hier gezogen, wobei Anbaufläche und Produktion jeweils über ein Achtel der Gesamtproduktion der Stadt Ganzhou ausmachen. „Orange City“, Chinas größter Navel-Orangen-Verarbeitungspark in Anyuan, sortiert und vertreibt jährlich etwa 70 % der in Ganzhou kommerziellen Navel-Orangen und trägt so dazu bei, dass der jährliche Produktionswert des Industrieclusters 5 Milliarden Yuan übersteigt. Dank des hochwertigen Wassers aus dem Fluss Dongjiang und des selenreichen Bodens haben sich die Navel-Orangen aus Anyuan zu Premiumfrüchten der „Welthauptstadt der Orangen“ entwickelt.

Die Ausstellung bot zahlreiche Höhepunkte. Im Future Fruit Industry Pavilion wurden technologische Produkte wie KI-Obstanbauroboter und intelligente Detektionsgeräte, die die Qualitätsprüfung von Navel-Orangen in nur 3 Sekunden ermöglichen, gebündelt präsentiert. Im Orange Flavor Innovation & Practice Pavilion wurde eine breite Palette an weiterverarbeiteten Produkten – darunter Fruchtsaft, Fruchtwein und Orangenschalen-Snacks – präsentiert. Die Erfahrung des Landwirts Chen Chunsheng war typisch: „Die Ausstellung bringt Händler direkt vor unsere Haustür – die Preise sind jetzt stabil, und mein Einkommen hat sich verdoppelt.“ Nach Angaben des Pressebüros der Bezirksregierung Anyuan in Ganzhou haben viele Landwirte vor Ort Kooperationsvereinbarungen mit Händlern getroffen.

Quelle: The 4th Gannan Navel Orange International Expo