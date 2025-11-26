La 4e édition du Gannan Navel Orange International Expo a été inaugurée en grande pompe au E-commerce Express Logistics Park du district d’Anyuan, dans la province du Jiangxi

GANZHOU, Chine, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 4th Gannan Navel Orange International Expo (4e édition du Salon international de l’orange Navel de Gannan) a été inaugurée en grande pompe ce lundi au E-commerce Express Logistics Park du district d’Anyuan, dans la province du Jiangxi. Cet événement international, qui allie exposition de produits, rencontres commerciales, échanges techniques et promotion de marques, a attiré environ 600 invités, commerçants et experts industriels chinois et étrangers, venus se retrouver à la source du fleuve Dongjiang pour le « rendez-vous orange ».

Lors de la cérémonie d’ouverture, deux normes collectives ont été officiellement publiées : les normes de classement des oranges Navel et les réglementations techniques pour la production d’oranges Navel de haute qualité à Gannan. La cérémonie de remise des « Gannan Navel Orange Awards » s’est déroulée, récompensant les lauréats de 3 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 7 médailles de bronze. Parallèlement s’est tenue la cérémonie d’autorisation de la propriété intellectuelle sur le thème de la super orange navel « Prince Navel Orange ». Un représentant du ministère de l’Agriculture thaïlandais a prononcé un discours, témoignant de l’influence internationale du salon et contribuant à l’entrée des oranges Navel de Gannan sur le marché mondial via la « route de la soie des fruits ».

En tant que « pépinière », « zone de production principale » et « centre de distribution » des oranges Navel de Gannan, Anyuan dispose d’une solide base industrielle. Elle propage environ deux tiers des semis de pépins d’oranges Navel de Gannan et dispose d’une surface de culture et d’une production représentant chacune plus d’un huitième du total de la ville de Ganzhou. « Orange City », le plus grand parc de production d’oranges Navel de Chine situé à Anyuan, trie et distribue environ 70 % des oranges Navel commerciales de Ganzhou chaque année, et porte ainsi la valeur de production annuelle du pôle industriel à plus de 5 milliards de yuans. Bénéficiant d’une eau de grande qualité issue de la source du fleuve Dongjiang et d’un sol riche en sélénium, les oranges Navel d’Anyuan sont devenues les fruits haut de gamme de la « patrie mondiale de l’orange ».

Le salon a été marqué par de nombreux temps forts. À l’intérieur du pavillon Future Fruit Industry étaient exposés des dispositifs technologiques tels que des robots agricoles assistés par l’IA et des équipements de détection intelligents, permettant de contrôler la qualité des oranges Navel en seulement 3 secondes. Dans le pavillon Orange Flavor Innovation & Practice (innovation et pratique autour de l’orange) était exposée une large gamme de produits transformés, notamment des jus de fruits, des vins de fruits et des snacks à base d’écorce d’orange. L’expérience de l’agriculteur Chen Chunsheng illustre bien la situation : « Le salon attire les commerçants jusqu’à notre porte. Les prix sont désormais stables et mes revenus ont doublé. » Selon le bureau d’information du gouvernement du district d’Anyuan, dans la ville de Ganzhou, de nombreux agriculteurs présents sur place ont conclu des accords de coopération avec des commerçants.

Source : The 4th Gannan Navel Orange International Expo