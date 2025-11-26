LASSILA & TIKANOJA OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26.11.2025 KLO 8.00

Tulevien Luotea Oyj:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n pääomamarkkinapäivä tänään 26. marraskuuta

Lassila & Tikanoja Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 7.8.2025 osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman hyväksymisestä, jonka mukaan Yhtiön kiertotalousliiketoiminta eriytetään perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Lassila & Tikanoja Oyj (“Uusi Lassila & Tikanoja”). Yhtiön kiinteistöpalveluliiketoiminnot jäisivät Yhtiöön, ja Yhtiö on tarkoitus nimetä jakautumisen yhteydessä uudelleen Luotea Oyj:ksi (”Luotea”).

Yhtiö järjestää Uuteen Lassila & Tikanojaan ja Luoteaan keskittyvän pääomamarkkinapäivän tänään keskiviikkona 26.11.2025. Tilaisuus ja webcast-lähetys tilaisuudesta alkaa kello 9.00 paikallista aikaa. Pääomamarkkinapäivä pidetään Flikin studiossa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tilaisuuden ja materiaalien kieli on englanti.

Suunnitelmien mukaan Uusi Lassila & Tikanoja luodaan jakamalla Yhtiö osittain niin, että Yhtiön kiertotalousliiketoiminnasta tulee itsenäinen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Samaan aikaan Yhtiön nykyiset toimialat Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi jäävät Yhtiöön, muodostaen Luotean.

Pääomamarkkinapäivässä käsitellään muun muassa Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean asiakasmarkkinoita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä strategiaa ja keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Tilaisuudessa tutustutaan myös Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean palveluihin sekä esitellään tarkemmin yritysten tarjoomaat ja ratkaisuja.

Yhtiö julkisti 20.11.2025 jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka sisältää yksityiskohtaisempia tietoja Uudesta Lassila & Tikanojasta, sen osakkeista ja ehdotetusta jakautumisesta. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan esitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa: https://www.lt.fi/sijoittajat/lt-sijoituskohteena/jakautuminen-2025. Yhtiön jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous pidetään 4.12.2025.

Tietoa tulevasta Luotea Oyj:stä

”Luotea-nimi viestii luotettavuutta, luottamusta ja rohkeaa suunnannäyttämistä – luotsaamista. Ja siihen me olemme valmiita”, sanoo Antti Niitynpää, Luotean toimitusjohtaja jakautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen.

Luotea keskittyy jatkossa kiinteistöalan palveluihin ja tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle. Luotea rakentaa tulevaisuutta, jossa energiatehokkuus, älykkäät teknologiat sekä tiedolla johtaminen tekevät kiinteistöistä arvokkaampia ja niiden käyttäjien arjesta parempaa. Sen palveluihin kuuluvat kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.

Luotean strategia ja keskeiset vahvuudet

Suuri ja vakaa kasvumarkkina

Luotea on hyvin asemoitunut vakaalle kiinteistöpalveluiden markkinalle. Yhtiön kohdemarkkinan koko on noin 12,2 miljardia euroa, josta Suomen osuus on 6 miljardia euroa ja Ruotsin osuus 6,2 miljardia euroa. Kohdemarkkinan odotetaan kasvavan vuosittain noin 4 prosenttia. Markkinan kasvua ajavat regulaatio, markkinan vastuullisuusvaatimukset, automaatio ja kasvava ulkoistamisen trendi.

Vahva asema erottuvalla keihäänkärkitarjoomalla

Luotea on yksi johtavista yrityksistä kaikissa segmenteissään sen erottuvalla keihäänkärkitarjoomallaan. Näihin kuuluvat datalähtöiset optimoidut palvelut, energianhallintajärjestelmät ja vastuullisuusneuvonta. Keihäänkärkituotteet toimivat Luotean kasvun ajureina uusissa ja nykyisissä asiakkuuksissa, ja tarjoavat ristiinmyyntimahdollisuuksia ja lisäävät kysyntää perusliiketoiminnan palveluille.

Vahvat asiakassuhteet sekä monipuolinen ja optimoitu asiakasportfolio

Luotealla on laaja ja monipuolinen, yli 6 000 asiakkaan asiakaskunta ja matala asiakasvaihtuvuus. Lisäksi sopimusportfolion optimointi viimeisen kolmen vuoden aikana on kasvattanut korkean kannattavuuden sopimusten osuutta portfoliosta, antaen terveen pohjan tulevalle kasvulle.

Merkittävä kannattavuuden parannuspotentiaali tehostetulla toimintamallilla

Luotea on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan Suomen siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa ja potentiaalia kannattavuuden parantamiselle on edelleen. Luotealla on toimivaksi todistettu toimintamalli, jolla on jo saavutettu vahvoja tuloksia Suomessa ja joka on soveltuvin osin otettu käyttöön myös Ruotsissa.

Vahva kassavirta sopimusperusteisella liiketoimintamallilla

Pitkäaikaiset sopimukset varmistavat toistuvan luonteensa ansiosta tasaisen liikevaihdon, tarjoten ennakoitavaa ja vahvaa kassavirtaa sekä vähentäen asiakasvaihtuvuutta. Tehokas pääoman käyttö ja matala investointitarve takaavat myös vahvan kassakonversion.

Merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja Ruotsissa

Monipuolisen asiakaskunnan ja laajan kattavuuden kautta Luotea on hyvin asemoitunut hyödyntämään ristiinmyyntimahdollisuuksia ja laajentumaan uusiin segmentteihin. Lisäksi julkisen sektorin tulevat ulkoistamistarpeet luovat lisää kasvupotentiaalia.

Luotean taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuosikasvu 4–5 % keskipitkällä aikavälillä

Oikaistu EBITA-marginaali yli 5 % keskipitkällä aikavälillä

Operatiivinen vapaa kassavirta yli 90 % EBITA:sta keskipitkällä aikavälillä

Osingonjako vähintään 50 % nettotuloksesta

Eräitä alustavia tilintarkastamattomia Luotean havainnollistavia taloudellisia tietoja

Alla esitetyt luvut perustuvat Yhtiön segmenttiraportointiin jaksolta 1.10.2024–30.9.2025. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat on esitetty tämän tiedotteen Liitteessä 1.

Viimeiset 12 kuukautta

(1.10.2024 – 30.9.2025)







MEUR / % liikevaihdosta Suomi1 Ruotsi2 Eliminoinnit / Konsernihallinto- ja muut Luotea, yhteensä Liikevaihto 229,0 118,3 0,0 347,4 EBITDA 19,3 -3,8 0,0 15,5 Oikaistu EBITDA 19,5 0,5 0,0 20,0 Oikaistu EBITDA -% 8,5 % 0,4 % 5,8 % EBITA3 13,9 -7,5 0,0 6,4 Oikaistu EBITA3 14,1 -3,2 0,0 10,9 Oikaistu EBITA -% 6,2 % -2,7 % 3,1 % Liikevoitto (EBIT) 13,7 -32,1 0,0 -18,4 Oikaistu liikevoitto (EBIT) 13,9 -4,4 0,0 9,4 Oikaistu liikevoitto (EBIT) -% 6,1 % -3,7 % 2,7 % Nettovelka 3,1 Nettovelka / Oikaistu käyttökate 0,15x Operatiivinen vapaa kassavirta4 13,9 Kassakonversio5 127 % 1 Luvut perustuvat L&T-konsernin Kiinteistöpalvelut Suomi segmenttiraportointiin jaksolta 1.10.2024 – 30.9.2025

2 Luvut perustuvat L&T-konsernin Kiinteistöpalvelut Ruotsi segmenttiraportointiin jaksolta 1.10.2024 – 30.9.2025

3 Perustuu johdon raportointiin jaksolta 1.10.2024 – 30.9.2025

4 Operatiivinen vapaa kassavirta = Oikaistu EBITDA – Investoinnit – Vuokravastuut +/- Käyttöpääoman muutos

5 Kassakonversio = Operatiivinen vapaa kassavirta / Oikaistu EBITA







Yllä esitetyt kiinteistöpalveluliiketoimintoja koskevat tiedot perustuvat L&T-konsernin historialliseen segmenttiraportointiin eivätkä edusta tuloja tai kuluja, mikäli Luoteaa olisi johdettu itsenäisenä konsernina erillään L&T-konsernista. Lisäksi segmenttiperusteinen tieto ei välttämättä kuvaa Luotean operatiivista suorituskykyä itsenäisenä pörssiyhtiönä tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, puh. 010 636 2810

Joni Sorsanen, talousjohtaja, puh. 050 443 3045

Liite 1: Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat

Huomautus

Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- ja listalleottoesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua jakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, jakautumissuunnitelmaan ja jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Uudesta Lassila & Tikanojasta, sen osakkeista ja ehdotetusta jakautumisesta.

Tämä tiedote ei ole eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa osakkeita eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi, tarjouspyynnöksi tai myynniksi Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään muu Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperikomitea tai sääntelyviranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole antanut lausuntoa kyseisten arvopapereiden kohtuullisuudesta tai arvosta taikka tähän tiedotteeseen tai jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen laadusta, oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistuksen mukaisia IFRS-tilinpäätösstandardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti määriteltyjen tai nimettyjen tunnuslukujen sijaan. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla ja siksi tässä tiedotteessa esitetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

