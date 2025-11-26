ZetaDisplay förvärvar Ubiq AB och stärker sin svenska marknadsposition

ZETADISPLAY AB (PUBL) – MALMÖ 26 NOVEMBER 2025

ZetaDisplay meddelar idag förvärvet av den svenskbaserade digital signage-specialisten Ubiq, ett steg som ytterligare stärker bolagets position på den inhemska marknaden och utökar dess kreativa och tekniska kapacitet inom centrala kundsegment.

Förvärvet, som görs från Ubiq's moderbolag WOBI AB, utgör ett kompletteringsförvärv till ZetaDisplays svenska verksamhet och syftar till att stärka den lokala marknadsnärvaron, särskilt inom high street-retail, QSR och arbetsplatsmiljöer. Ubiq tillför en kompletterande kundbas som inkluderar Axel Arigato, CDLP, Tom Wood, A Day’s March, Vagabond, Wayne’s Coffee, Vapiano, Brödernas, Hästens Sängar, Nordiska Galleriet, CHIMI och Eatery, tillsammans med en växande närvaro i internationella coworking-miljöer.

Ubiq, som är känt för sitt dynamiska, designledda arbetssätt med digital signage, tillför ytterligare kreativ och teknisk expertis till ZetaDisplay i Sverige. Detta omfattar en portfölj av kreativa LED-installationer och en robust meritlista inom lösningar som förbättrar konsumentupplevelsen. Ubiq har även en global kundräckvidd med pågående projekt i London och New York, vilket ytterligare stärker ZetaDisplays internationella portfölj.

Som en del av transaktionen kommer ZetaDisplay under de kommande åren att fortsätta samarbeta med Onemotion IMC och Production Republic, båda dotterbolag till WOBI AB. Dessa fortsätter fokusera på sina kärnverksamheter, samtidigt som kompetenserna mellan de tre organisationerna kan utnyttjas på ett kompletterande sätt, särskilt riktat mot det svenska retailsegmentet.

Daniel Nergård, koncern-VD för ZetaDisplay, kommenterar:

”Detta kompletteringsförvärv är en utmärkt operativ och kulturell matchning. Ubiq är ett ambitiöst, kreativt företag med en dokumenterad meritlista inom premium retail- och hospitality-miljöer. De stärker ZetaDisplays marknadsandel i Sverige och tillför ett värdefullt lager av kreativ, LED- och displayexpertis till gruppen som helhet. Tillsammans kommer vi även fortsätta utveckla ett framtidsorienterat konsumentupplevelseerbjudande för den svenska marknaden.”

Mats Mileblad, VD för WOBI och Onemotion IMC, tillägger:

”Vi är stolta över det vi har byggt med Ubiq under det senaste decenniet och glada över att ha funnit rätt långsiktiga hem för verksamheten hos ZetaDisplay. Det finns en stark samstämmighet mellan våra team och en gemensam ambition att utveckla digital signage-upplevelsen. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med ZetaDisplay och stödja våra kunder med kompletterande tjänster och lösningar.”

Förvärvet träder i kraft omedelbart. Som en del av övergången kommer Ubiqs kunder gradvis att integreras i ZetaDisplays globalt skalbara fullserviceerbjudande, vilket säkerställer sömlös kundkontinuitet. Detta möjliggör också förbättrad innovationsförmåga, ökad skalbarhet och effektiviserat stöd genom ZetaDisplays enhetliga customer-careplattform.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Daniel Nergård, President & CEO

Mobil: +46 73 633 57 00

E-post: daniel.nergard@zetadisplay.com

Claes Pedersen, CFO

Mobil: +45 23 68 86 58

E-post: claes.pedersen@zetadisplay.com

Robert Bryhn, Country Director Sweden & Denmark

Mobil: +46 709 80 20 80

E-post: robert.bryhn@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

Mer än två decenniers ledarskap och innovation inom digital signage.

ZetaDisplay grundades 2003 i Sverige som en av de tidiga pionjärerna inom digital signage-mjukvara och lösningar. Idag är ZetaDisplay ett av de ledande europeiska bolagen inom digital signage-marknaden och en drivande kraft inom den europeiska och globala digital signage-industrin. ZetaDisplays egenutvecklade mjukvaruplattform, digitala affärsutvecklingstjänster, innovativa signage-lösningar och kreativa koncept inspirerar och påverkar dagligen miljoner människor i detaljhandeln, i restaurangmiljöer, på reklamskärmar, i fabriker, på tåg, kryssningsfartyg, arenor, arbetsplatser och i en mängd offentliga miljöer både inomhus och utomhus. ZetaDisplay är en av de största aktörerna i Europa med direkt verksamhet i åtta europeiska länder samt USA, med över 125 000 aktiva installationer i mer än 50 länder och på alla större kontinenter. Bolaget är en prioriterad partner till många av världens mest respekterade globala varumärken.

ZetaDisplay har sitt huvudkontor i Malmö, har en omsättning över 600 MSEK och cirka 250 anställda. Bolaget ägs av investmentbolaget Hanover Investors.

Ytterligare information finns på www.zetadisplay.com, för investerarrelationer på www.ir.zetadisplay.com och om ägaren på www.hanoverinvestors.com.

