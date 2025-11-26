Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 67 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
26. november 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 19. – 25. november 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.663.500
|971.068.336
|19. november 2025
|22.000
|204,33
|4.495.260
|20. november 2025
|20.000
|206,46
|4.129.200
|21. november 2025
|20.000
|207,58
|4.151.600
|24. november 2025
|18.000
|212,81
|3.830.580
|25. november 2025
|15.000
|216,27
|3.244.050
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.758.500
|990.919.026
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.205.356 B-aktier svarende til 1,99 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 19. – 25. november 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer