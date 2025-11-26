Sparinvest SICAV suspenderer handel med afdeling

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.  

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Securus EUR RLU0139791205SSISEURR
Securus DKK RLU0686498972SSISDKKR


Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk 

Med venlig hilsen

Dirk Schulze
Managing Director  


