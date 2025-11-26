Sparinvest SICAV suspenderer handel med afdeling

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Securus EUR R LU0139791205 SSISEURR Securus DKK R LU0686498972 SSISDKKR





Vi beklager forsinkelsen.





Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk

Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Managing Director