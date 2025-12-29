Opdateret prospekt for Sparinvest SICAV
Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt med tilhørende appendix for Sparinvest SICAV.
Prospektet er blevet opdateret med følgende:
- Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Minimum bliver nedsat fra 20 % til 15 % i SFDR RTS bilagene til prospektet
- Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Securus bliver nedsat fra 25 % til 15 % i SFDR RTS bilagene til prospektet
- Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Balance bliver nedsat fra 35 % til 30 % i SFDR RTS bilagene til prospektet
- Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Procedo bliver nedsat fra 50 % til 30 % i SFDR RTS bilagene til prospektet
Foreningens nye prospekt og appendix er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Dirk Schulze, tlf.nr. +352 26 27 47 76
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg
Vedhæftede filer
- 20251103 APPENDIX NASDAQ - Sparinvest SICAV_FINAL
- 20251229 Sparinvest SICAV prospectus FINAL (e-identified)