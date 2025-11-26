Les soldes des cartes de crédit devraient culminer en décembre à l’approche de la période des fêtes

Tendances et perspectives trimestrielles en matière de crédit aux consommateurs Pouls du marché d’Equifax CanadaMD

TORONTO, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les tendances et perspectives trimestrielles en matière de crédit aux consommateurs Pouls du marché du troisième trimestre d’EquifaxMD Canada révèlent une nouvelle augmentation des paiements omis à l’approche des fêtes. En effet, 1,45 million de consommateurs au Canada ont omis un paiement de crédit au troisième trimestre, soit plus de 46 000 de plus qu’au deuxième.

Le taux national d’arriérés liés aux soldes non hypothécaires de 90 jours et plus a atteint 1,63 %, en hausse de 14 % en glissement annuel. La dette totale des consommateurs a grimpé à 2,62 billions de dollars (+3,4 % en glissement annuel), tandis que la dette non hypothécaire moyenne par consommateur est passée à 22 321 $, soit 511 $ de plus par rapport à l’année précédente.

« Nous avons vu des signes timides de stabilisation plus tôt cette année, mais les données du troisième trimestre indiquent un renouveau de stress, en particulier chez les ménages et les propriétaires plus jeunes dans les centres urbains », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées à Equifax Canada. « Le temps des fêtes est une période où les dépenses par carte de crédit augmentent généralement de 300 à 500 $ par consommateur, et les données antérieures d’Equifax montrent que les paiements par carte omis augmentent d’environ 7 % en janvier. Les dépenses au cours des prochaines semaines seront un moment décisif pour de nombreux consommateurs au Canada. »

Les jeunes consommateurs vivent un stress financier, surtout dans certaines villes

Le stress financier reste plus élevé chez les jeunes gens (âgés de 18 à 35 ans), 1 personne sur 20 ayant omis un paiement de crédit au cours du troisième trimestre. Parmi ceux âgés de 26 à 35 ans, le taux d’arriérés liés aux soldes non hypothécaires de 90 jours et plus a atteint 2,45 %, soit une hausse de 20,51 % en glissement annuel. En outre, le taux d’arriérés pour les personnes âgées de 18 à 25 ans s’élevait à 2,11 %, en hausse de 16,58 % d’une année à l’autre.

Pour leur part, les consommateurs plus âgés au Canada ont enregistré des augmentations plus faibles, notamment ceux âgés de 56 à 65 ans (+9,95 %) et ceux de 65 ans et plus (+4,36 %).

Plusieurs grands centres urbains ont enregistré des hausses des arriérés non hypothécaires, notamment Toronto, où ils se sont élevés à 2,27 % (+19,58 % en glissement annuel), Vancouver, où ils se situaient à 1,27 % (+18,18 %), et Ottawa, où ils ont atteint 1,55 % (+17,61 %). On a observé des augmentations plus faibles à Edmonton (+11,23 %) et à Halifax (+12,51 %), ainsi que dans les villes des Prairies et de la région de l’Atlantique.

Les paiements omis

Le défaut de paiement concernait principalement les ménages sans prêt hypothécaire. Parmi les 1,45 million de consommateurs qui avaient omis un paiement, 84 % d’entre eux (soit environ 1,21 million de consommateurs) n’étaient pas détenteurs de prêt hypothécaire. En revanche, environ 1 détenteur de prêt hypothécaire sur 35 avait omis un paiement, comparativement à 1 sur 37 à la fin du deuxième trimestre.

« Les données montrent que les consommateurs plus âgés, en particulier ceux qui ont un prêt hypothécaire dans des villes comme Toronto, sont encore confrontés à de nouveaux défis financiers », a ajouté Mme Oakes. « Le choc de paiements hypothécaires contribue encore à la hausse des paiements omis sur les cartes de crédit, les prêts personnels, et même sur les prêts hypothécaires. »

L’utilisation du crédit et le comportement lié aux cartes à l’approche de la fin de l’année

L’endettement non hypothécaire a augmenté d’un peu plus de 5 % en glissement annuel et, bien que la croissance ait été plus lente par rapport aux années précédentes, la reprise du marché du logement a entraîné une augmentation de 31,8 milliards de dollars en soldes hypothécaires par rapport au deuxième trimestre. Rajustées en fonction de l’inflation, les dépenses par carte ont augmenté de 1,6 %, principalement au Nunavut (+5,5 %), au Québec (+4,0 %) et au Nouveau-Brunswick (+2,8 %). Dans l’ensemble, la situation des paiements par carte s’est légèrement améliorée — moins de consommateurs n’ont payé que le minimum, et un plus grand nombre d’entre eux ont payé la totalité de leur solde —, mais ces chiffres globaux cachent une tension croissante chez les jeunes consommateurs au Canada. En effet, les taux de personnes effectuant des paiements minimaux ont augmenté chez les consommateurs de moins de 25 ans, ceux âgés de 26 à 35 ans, et ceux qui vivent dans des provinces où les coûts sont plus élevés, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons observé des périodes où les consommateurs réduisaient de manière proactive l’utilisation de leur crédit en raison du resserrement de leurs finances. Nous avons observé que les jeunes consommateurs ont réduit leurs dépenses par carte au trimestre précédent, et il sera important de voir s’ils maintiendront cette discipline pendant la période des fêtes », a conclu Mme Oakes.

Les consommateurs âgés de 46 ans et plus ont évolué dans le sens inverse, leurs dépenses moyennes par carte atteignant 2 342 $ au troisième trimestre, soit une hausse de 48 $ en glissement annuel.

Le secteur automobile est confronté à de nouveaux vents contraires

Le secteur automobile a connu de multiples difficultés au cours des dernières années, la hausse des prix des véhicules et les taux d’intérêt élevés ayant freiné la demande des consommateurs en 2022 et en 2023. Au T3 2025, la reprise des activités s’est poursuivie avec une augmentation de 4,8 % du volume des nouveaux prêts automobiles par rapport aux 12 mois précédents. Toutefois, les prêteurs automobiles sont confrontés à une menace croissante de fraude par identité synthétique, qui entraîne une augmentation des pertes liées au cumul des prêts automobiles. Ce type de fraude est à l’origine d’environ un tiers des prêts automobiles (de plus de 10 000 $) accordés en janvier 2025 qui ont fait l’objet de paiements omis au troisième trimestre, et elle contribue à des pertes estimées à 450 millions de dollars par an pour les prêteurs automobiles.

Analyse par groupes d’âge – Taux d’endettement et taux global d’arriérés liés aux soldes (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Dette

moyenne

(T3 2025) Variation de la dette

moyenne en

glissement annuel

(T3 2025 vs T3 2024) Taux d’arriérés de

90 jours et plus ($)

(T3 2025) Variation du taux d’arriérés en

glissement annuel

(T3 2025 vs T3 2024) 18 à 25 8 635$ 4,46% 2,11% 16,58% 26 à 35 17 603$ 0,68% 2,45% 20,51% 36 à 45 27 263$ 1,03% 1,97% 15,99% 46 à 55 34 987$ 1,95% 1,43% 14,13% 56 à 65 29 772$ 4,80% 1,16% 9,95% 65 et + 15 121$ 3,75% 1,13% 4,36% Canada 22 321$ 2,34% 1,63% 14,17%

Analyse par grandes villes – Taux d’endettement et taux global d’arriérés liés aux soldes (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Ville Dette

moyenne

(T3 2025) Variation de la dette

moyenne en

glissement annuel

(T3 2025 vs T3 2024) Taux d’arriérés de

90 jours et plus ($)

(T3 2025) Variation du taux d’arriérés

en glissement annuel

(T3 2025 vs T3 2024) Calgary 24 451$ 1,89% 1,81% 13,65% Edmonton 23 867$ 0,52% 2,27% 11,23% Halifax 21 758$ 2,32% 1,55% 12,51% Montréal 17 315$ 2,49% 1,53% 13,27% Ottawa 19 818$ 1,27% 1,55% 17,61% Toronto 21 523$ 3,12% 2,27% 19,58% Vancouver 24 808$ 3,58% 1,27% 18,18% Saint-Jean 22 781$ 2,34% 1,69% 13,19% Fort McMurray 37 830$ -0,23%

2,44% 8,32%

Analyse par provinces – Taux d’endettement et taux global d’arriérés liés aux soldes (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Province Dette

moyenne

(T3 2025) Variation de la dette

moyenne en

glissement annuel

(T3 2025 vs T3 2024) Taux d’arriérés de

90 jours et plus ($)

(T3 2025) Variation du taux d’arriérés

en glissement annuel

(T3 2025 vs T3 2024) Ontario 22 938$ 2,29% 1,80% 20,06% Québec 19 496$ 2,47% 1,10% 6,09% Nouvelle-Écosse 21 783$ 2,16% 1,66% 8,33% Nouveau-Brunswick 22 977$ 1,65% 1,71% 11,28% Î.-P.-É. 24 365$ 3,84% 1,26% 16,88% Terre-Neuve 25 385$ 2,48% 1,60% 12,17% Région de l’Est 21 848$ 2,51% 1,59% 16,11% Alberta 24 790$ 0,95% 2,00% 10,86% Manitoba 18 635$ 3,03% 1,73% 5,99% Saskatchewan 23 733$ 1,40% 1,73% 2,84% Colombie-Britannique 23 052$ 2,74% 1,46% 14,29% Région de l’Ouest 23 306$ 1,97% 1,72% 10,89% Canada 22 321$ 2,34% 1,63% 14,17%

* Selon les données Equifax du T3 2025.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197