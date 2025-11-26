L'hiver 2025-2026 : un hiver d’antan

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conditions hivernales sont arrivées tôt dans l’est du pays cette année. La cassure entre le temps clément automnal et le froid et la neige a été abrupte. Est-ce le présage d’un hiver 2025-2026 rigoureux ? MétéoMédia prévoit que le Québec connaîtra un hiver d’antan.

« Deux phénomènes à l’échelle planétaire dicteront le type d’hiver que nous vivrons », note André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia « D’abord, sur le plan océanique, La Niña est présente, ce qui apporte généralement du temps froid dans les Prairies canadiennes et plus de précipitations au Québec et en Ontario. »

« L’autre joueur, le vortex polaire, sera aussi plus présent sur l’Amérique du Nord cet hiver », explique André Monette. « La combinaison des deux gardera une grande partie du Canada avec des températures sous les normales. Aussi, les probabilités sont fortes cet hiver de conserver un bon couvert de neige pour la pratique des sports extérieurs », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

Les températures seront sous les normales pour l’ensemble de l’hiver, qui s’étend du 1er décembre au 28 février. Le temps froid marquera particulièrement la première moitié de l’hiver. Il faudra porter une attention particulière aux trajectoires des dépressions qui apporteront leur lot de précipitations, mais qui pourraient être sous formes variées (neige, grésil, verglas et pluie) à l’occasion. Comme le temps froid sera suffisamment présent, les probabilités de recevoir davantage de neige que la normale sont élevées.

Ailleurs au pays

Les Maritimes connaîtront un hiver plus clément. Étant à l’écart des grandes descentes d’air froid, les températures seront plus près des normales. Des vagues de froid sont possibles, mais moins fréquentes que les autres provinces. Des quantités de précipitations inférieures à la normale sont attendues pour les régions près de l'océan Atlantique.

Les provinces de l’Ouest canadien connaîtront un hiver froid, sauf en Colombie-Britannique où les températures et précipitations seront près des normales. Plusieurs poussées d’air arctique sont attendues de l’Alberta au Manitoba. Avec des redoux plus discrets, la saison de ski dans les Rocheuses canadiennes s’annonce très prometteuse.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes puisque la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l’application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .



MétéoMédia : Aperçu de l’hiver 2025-2026



Régions





Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales, sauf

pour l’est de la province qui

sera sous les normales Près des normales, sauf pour le

sud-est de la province qui sera

au-dessus des normales Alberta Sous les normales Près des normales, sauf pour le

sud de la province qui sera au-

dessus des normales Saskatchewan Sous les normales Près des normales, sauf pour le

sud-ouest de la province qui sera

au-dessus des normales Manitoba Sous les normales



Près des normales Ontario Sous les normales Au-dessus des normales, sauf

pour le nord-ouest de la province

qui sera près des normales Québec Sous les normales , sauf

pour l’est et le nord de la

province qui seront près des normales Au-dessus des normales, sauf

pour l’est et le nord de la province

qui seront près des normales Maritimes, Terre-

Neuve-et-Labrador



Au-dessus des normales, sauf pour le Nouveau-Brunswick qui sera près des normales Près des normales Yukon, Territoires du

Nord-Ouest, Nunavut



Près des normales, sauf

pour une partie du Nunavut

qui sera au-dessus des

normales Près des normales, sauf pour une

partie du Yukon qui sera sous les normales



Les prévisions hivernales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

