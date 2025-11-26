Bitget Melancarkan “Affiliates Boost Month” Dengan Kelulusan Laluan Pantas dan Ganjaran Sehingga 5,000 USDT

VICTORIA, Seychelles, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terkemuka di dunia, memulakan Affiliates Boost Month, musim pendapatan berorientasikan kreator yang direka untuk membantu KOL, pembina komuniti dan pencerita Web3 mengubah pengaruh mereka menjadi pendapatan sebenar yang boleh diukur. Sebagai ganti diskaun Black Friday, Bitget memperkenalkan sesuatu yang lebih sejajar dengan realiti ekonomi kreator, dengan slogan “Tiada Diskaun, Hanya Boost” (No Discount, Only Boost).

Affiliates Boost Month Bitget menawarkan pengalaman penyertaan yang diperkemas dengan kelulusan dalam masa 24 jam, penjejakan kemajuan yang telus serta bonus tambahan di atas struktur bayaran Bitget yang sudah kompetitif. Para kreator boleh mempercepatkan laluan mereka ke arah komisen jangka panjang, membuka ganjaran terhad masa dan memperoleh sehingga 5,000 USDT setiap orang, sekali gus menjadikan bulan ini sebagai tempoh paling menguntungkan bagi sesiapa sahaja yang ingin mengembangkan kehadiran Web3 mereka.

Bitget telah merendahkan syarat kelayakan penyertaan bagi menjadikan program ini lebih mudah diakses sambil mengekalkan standard yang kompetitif. Kreator kini boleh melayakkan diri melalui salah satu daripada tiga cara berikut. Pertama, mempunyai sekurang-kurangnya 100 pengikut sebagai pencipta media sosial. Kedua, mengurus kumpulan komuniti dengan 500 ahli atau lebih. Ketiga, menjadi peserta aktif dalam lima atau lebih komuniti kripto. Memenuhi mana-mana satu kriteria tersebut akan memberikan akses kepada Program Bitget Affiliates, sekali gus membuka peluang kepada pendapatan berstruktur dan pertumbuhan jangka panjang.

“Di Bitget, kami sentiasa percaya bahawa pencipta berhak mendapat lebih daripada sekadar diskaun sementara; mereka berhak kepada sistem yang memberi ganjaran atas konsistensi, wawasan dan impak sebenar terhadap komuniti,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget. “Affiliates Boost Month secara tepat mencerminkan perkara tersebut. Kami memberikan individu berbakat dengan alat, ketelusan dan keupayaan menjana pendapatan untuk membina sesuatu yang mampan, bukan bermusim. Bitget Affiliates menyediakan para kreator dengan salah satu ekosistem sokongan terkuat dalam industri, daripada Portal Affiliates dan komisen telus hinggalah kepada tutorial komprehensif serta sumber pendidikan yang direka untuk membantu setiap kreator berkembang dengan yakin.”

Sepanjang kempen ini, peserta mendapat akses kepada bonus pencapaian, hadiah BGB dan USDT, keluaran barangan eksklusif serta laluan penguasaan yang diperkemas untuk menukar kandungan kepada hasil dengan lebih pantas. Bitget juga memperkenalkan ciri “Invite & Earn” Talent Scout secara rakan-ke-rakan, yang memberikan afiliasi cara baharu untuk mengembangkan perniagaan dengan mengenal pasti serta membawa masuk kreator yang sedang meningkat naik.

Mesejnya mudah: Tiada Diskaun, Hanya Boost. Satu bulan yang dibina untuk pencipta yang mahukan lebih daripada sekadar hype, mereka mahu sebuah enjin pendapatan sebenar.

Boost Month kini live. Pemohon yang berminat boleh meneroka butiran program atau memohon secara langsung di sini.

