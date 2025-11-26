Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, Afdeling ANNOX Kvant Globale Aktier KL

Det skal hermed meddeles, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, Afdeling ANNOX Kvant Globale Aktier KL.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 10. december 2025 kl. 12.00 på Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag er vedhæftet.

Såfremt der måtte være spørgsmål i relation hertil, kan de rettes til direktør i foreningens administrationsselskab, Fundmarket A/S, Jan Ahlberg, på tlf. 21273903.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen PortfolioManger

Attachments