Dag van de Europese auteurs 2025: #ReadForReal gaat van start in heel Europa

WARSCHAU, Polen en BRUSSEL, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het grote feest ter ere van literatuur en auteurs is begonnen! De European Authors Day 2025, met het motto #ReadForReal, is officieel begonnen en duurt tot 12 december in heel Europa. Het EU-programma Creative Europe draagt financieel bij aan deze unieke viering van literatuur, verbeeldingskracht en menselijke creativiteit.

Vanaf 11 november wordt iedereen, scholen, bibliotheken, uitgevers, bedrijven, ngo’s en particulieren, uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke viering. Het doel is om mensen weer écht en met aandacht te laten lezen, literatuur rechtstreeks te ervaren en echte menselijke verbinding te stimuleren. Europese auteurs reizen naar landen buiten hun eigen landsgrenzen om publiek te ontmoeten dat andere talen spreekt. Dit initiatief eert auteurs, illustratoren en ontwerpers, de mensen die literatuur tot stand brengen, de echte superhelden van creativiteit.

Op www.readforreal.eu kunnen deelnemers een uitnodiging en gratis materiaal vinden om hun eigen evenementen te organiseren, waaronder lesplannen, logo’s, posters en boekenleggers. Meer dan 200.000 geregistreerde deelnemers zullen bijdragen aan live-evenementen in 25 landen. Bijna 3600 literaire en leesinitiatieven zijn al gepland. Iedereen kan deelnemen door een eigen initiatief te organiseren, mee te doen aan een leeswedstrijd of een auteur uit te nodigen.

Nationale coördinatiecentra (hubs) ondersteunen de deelnemers met zowel gedrukt als online materiaal in de lokale talen. In Polen hebben bijvoorbeeld 2000 postkantoren zich bij het initiatief aangesloten en krijgen klanten bij aankoop van een boek een speciaal 'inspiratie-notitieboekje'.

Waarom is het van belang? Meer dan 75 miljoen volwassenen in Europa hebben moeite met begrijpend lezen. Lezen is niet alleen een plezier; het versterkt ook empathie, kritisch denken en concentratie, vaardigheden die in de huidige samenleving van groot belang zijn. De organisatoren benadrukken dat het delen van verschillende ideeën en inzichten tijdens gezamenlijk lezen waardevolle banden creëert.

De European Authors Day #ReadForReal wordt gecoördineerd door zeven organisaties uit vijf landen, onder leiding van de Universal Reading Foundation (Polen). De organisatoren streven ernaar om een blijvende traditie te creëren: een echt Europees festival van literatuur en creativiteit.

Bezoek www.readforreal.eu voor meer informatie en om uw evenement te registreren!

De Universal Reading Foundation is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het verhogen van het leesniveau in Polen en Europa door middel van innovatieve projecten en samenwerking met publieke en private instellingen. De URF start sociale campagnes en programma’s die gericht zijn op gelijke toegang tot onderwijs en boeken.

