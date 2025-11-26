La Fondation Air Canada a permis à plus de 1 000 enfants de prendre leur envol pour un Voyage de rêves en 2025

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voyage de rêves, Air Canada et la Fondation Air Canada ont célébré une autre année de succès marquée par des voyages enchanteurs vers des parcs d’attractions de la Floride et de la Californie. Cette année, plus d’un millier d’enfants de partout au Canada ont pu vivre une journée remplie de manèges, de magie et de rires.





Fondé en 1989, l’organisme Voyage de rêves a été créé par un groupe d’employés d’Air Canada à Toronto avec pour mission d’offrir aux enfants ayant des besoins spéciaux sur le plan physique, social ou mental un voyage inoubliable dans un parc d’attractions en Floride. En 1997, Voyage de rêves s’était étendu au Canada et comptait huit sections : Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. Voyage de rêves est un organisme entièrement géré par des bénévoles. Air Canada et la Fondation Air Canada mettent à la disposition de chaque section un avion, un appui additionnel et des services supplémentaires pour assurer le succès de chaque voyage.

Les enfants, choisis parmi divers organismes voués à l’enfance, sont accompagnés par des bénévoles, des employés actuels et retraités d’Air Canada, qui leur font vivre une expérience magique à bord. L’équipe de bénévoles, composée entre autres d’agents de bord, de techniciens d’entretien d’aéronef, mais aussi de nombreux autres membres du personnel au sol et en coulisses, a généreusement donné de son temps pour offrir à ces enfants la chance de s’évader de leur quotidien et de créer des souvenirs inoubliables.

« Je suis profondément reconnaissante du partenariat indéfectible que nous entretenons avec la Fondation Air Canada, a déclaré Denise Egglestone, présidente de Voyage de rêves. Grâce à cet appui, nos bénévoles dévoués ont pu offrir une journée magique à des enfants qui en ont vraiment besoin. Cette expérience a le pouvoir de toucher les cœurs, d’élargir les horizons et de rappeler à chaque enfant qu’il a le droit de rêver. »

« Voyage de rêves est bien plus qu’un simple voyage : il insuffle l’espoir et le courage, a affirmé Brigitte Saint-Pierre, directrice – Langues officielles et Engagement envers les collectivités d’Air Canada, au nom de la Fondation Air Canada. Grâce à la générosité et au dévouement de nos employés et retraités, les enfants vivent une journée qui leur redonne le sourire et leur rappelle que leurs rêves méritent d’être poursuivis. C’est une journée remplie de rires, d’émerveillement et de possibilités, qui leur laissera des souvenirs impérissables longtemps après l’atterrissage de l’avion. C’est un geste que nous chérissons profondément et que nous sommes fiers de soutenir. »

Depuis son premier vol, il y a plus de 35 ans, Voyage de rêves a permis à plus de 35 000 enfants de vivre un voyage mémorable en Floride ou en Californie.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2024.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

