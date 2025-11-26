Patvirtinta AB „Artea“ banko savų akcijų įgijimo programa

2025 m. lapkričio 26 d. AB „Artea“ banko (toliau – Bankas) valdyba, įgyvendindama 2025 m. kovo 31 d. Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl Banko savų akcijų įsigijimo, priėmė sprendimą patvirtinti Banko savų akcijų (ISIN kodas LT0000102253) įgijimo programą.
Akcijos bus perkamos Bankui teikiant pavedimus „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamoje rinkoje šiomis sąlygomis ir tvarkaraščiu:
- didžiausia vienos akcijos įsigijimo kaina – neviršijanti aukštesnės iš šių kainų:
- paskutinės nepriklausomos prekybos kainos, arba
- aukščiausios konkretaus sandorio nepriklausomo pasiūlymo kainos prekybos vietoje, kurioje įsigyjamos akcijos („Nasdaq Vilnius“).
- Akcijų įsigijimo pradžia: 2025 m. gruodžio 1 d.
- Akcijų įsigijimo pabaiga: 2026 m. sausio 23 d. (imtinai).
- Akcijų įsigijimo tvarkaraštis – iki 175 000 vnt. akcijų kiekvieną prekybos reguliuojamos rinkos dieną (laikantis „saugaus uosto“ reikalavimų, numatytų Piktnaudžiavimo rinka reglamente, vykdydamas savų akcijų pirkimo sandorius Bankas per vieną prekybos dieną įsigyja ne daugiau kaip 25 proc. vidutinio akcijų dienos kiekio, skaičiuojamo per mėnesį prieš Banko pranešimo apie programos patvirtinimą mėnesį).
- Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis programos galiojimo metu – 3 369 750 vnt.
„Pradedame naują savų akcijų supirkimo programą, kurią tęsime iki artimiausio draudžiamo prekybos laikotarpio pradžios, susijusio su finansinių 2025 metų pabaiga. Savų akcijų supirkimą vykdysime atviroje rinkoje, kartu užtikrinant didesnį akcijų likvidumą biržoje“, – sako Tomas Varenbergas, „Artea“ banko Finansų tarnybos vadovas (CFO).
Bankas kiekvienos kalendorinės savaitės pirmąją darbo dieną paskelbs informaciją apie sandorius, įgyvendintus prieš tai buvusią kalendorinę savaitę.
Ši Banko akcijų supirkimo programa bus vykdoma laikantis taip vadinamo „saugaus uosto“ reikalavimų, įtvirtintų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka reglamento 5 straipsnyje, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1052, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikomomis sąlygomis, 2-4 straipsniuose ir kituose taikytinose teisės aktų nuostatose.
ECB leidimą supirkti iki 4 500 000 savų akcijų Bankas gavo 2025 m. rugsėjo 23 d. Šis leidimas galioja metus nuo jo suteikimo dienos.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt , +370 610 44447