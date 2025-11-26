Förändringar i ersättningssystemet i USA möjliggör breddning av PFA-marknaden

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) – den myndighet som avgör vilka terapier som är berättigade till ersättning i USA – har gjort en betydande uppdatering av ersättningsmodellen för teknologier inom hjärtablation. I den nyligen publicerade regleringen, som träder i kraft i januari 2026, inkluderas hjärtkateterablation för behandling av förmaksflimmer (AFib) som en ersättningsberättigad procedur inom Ambulatory Surgical Center (ASC)-miljöer.

ASC-sektorn är en snabbt växande del av den amerikanska vårdmarknaden där ingrepp genomförs med färre personalresurser, kortare vårdtider och högre grad av standardisering jämfört med traditionella sjukhusmiljöer. Aktörer inom ASC prioriterar lösningar som kombinerar hög patientsäkerhet med operatörsoberoende, kompakt utrustning, lägre totalkostnader och möjligheten för patienten att återvända hem samma dag.

För bolag som utvecklar katetrar, implantat, beläggningar eller EP-system innebär den expanderande ASC-marknaden flera strukturella fördelar:

Marknaden växer i antal center, inte enbart i antal procedurer, vilket breddar den kommersiella basen för innovativ teknologi.

Beslutsvägarna är kortare, då privatägda ASC-enheter ofta fattar investeringsbeslut betydligt snabbare än offentliga sjukhus.

Betalningsviljan är högre för teknik som minskar procedurtid eller komplikationsrisk – två nyckelfaktorer för effektiv drift inom ASC.

Adoptionstakten av ny teknik är snabbare i ASC-miljö än i sjukhus, vilket gynnar lösningar som erbjuder tydliga operationella fördelar.

Samtliga faktorer ovan bedöms gynna Kardiums CHS™-belagda ”one-shot” Globe®-kateter, särskilt i jämförelse med konkurrenternas system som kräver separata katetrar och eller system för mappning och ablation.

VD Henrik Nittmar kommenterar:

”PFA-marknaden är redan stor och växer med cirka 25 procent årligen. CMS beslut att möjliggöra ersättning inom det mer strömlinjeformade ASC-systemet förväntas ytterligare öka den totala volymen av PFA-katetrar som säljs i USA. Särskilt intressant för Kardium är att Globe®-katetern är väl lämpad för användning i ASC-miljö, bland annat tack vare att den är enkel och snabb att använda, samt har utmärkta säkerhetsdata. CMS beslut kan visa sig bli betydelsefullt för den framtida marknadspenetrationen i USA.”

Läs mer om beslutet:

CMS Empowers Patients and Boosts Transparency by Modernizing Hospital Payments | CMS

CMS adds reimbursement for cardiac ablation in ASCs

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

