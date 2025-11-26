Transcontinental inc. – Diffusion des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025, et conférence téléphonique

 | Source: Transcontinental inc. Transcontinental inc.

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025, le mercredi 10 décembre 2025 prochain après la fermeture des marchés. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

De plus, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le jeudi 11 décembre à 8 h 00. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE FINANCIER 2025
Date :Le jeudi 11 décembre 2025
Heure :8 h 00
Numéros de téléphone :1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738
Diffusion audio simultanée :Inscrivez-vous!


ÉCOUTE ULTÉRIEURE
Date de disponibilité :Du 11 décembre au 26 décembre 2025
Numéro de téléphone :1 289 819-1325 ou 1 888 660-6264
Code d’accès :96438 #


CALENDRIER 2026 – PROCHAINS RÉSULTATS TRIMESTRIELS
1er trimestre :Le mardi 10 mars 2026
2e trimestre :Le mercredi 3 juin 2026
3e trimestre :Le mercredi 9 septembre 2026
4e trimestre :Le mercredi 9 décembre 2026
  
  

Pour plus de renseignements :

Yan Lapointe
Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie
TC Transcontinental
Téléphone : 514 954-3574
yan.lapointe@tc.tc


Recommended Reading