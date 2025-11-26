Transcontinental inc. – Diffusion des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025, et conférence téléphonique

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025, le mercredi 10 décembre 2025 prochain après la fermeture des marchés. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

De plus, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le jeudi 11 décembre à 8 h 00. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE FINANCIER 2025

Date : Le jeudi 11 décembre 2025 Heure : 8 h 00 Numéros de téléphone : 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738 Diffusion audio simultanée : Inscrivez-vous!





ÉCOUTE ULTÉRIEURE

Date de disponibilité : Du 11 décembre au 26 décembre 2025 Numéro de téléphone : 1 289 819-1325 ou 1 888 660-6264 Code d’accès : 96438 #





CALENDRIER 2026 – PROCHAINS RÉSULTATS TRIMESTRIELS

1er trimestre : Le mardi 10 mars 2026 2e trimestre : Le mercredi 3 juin 2026 3e trimestre : Le mercredi 9 septembre 2026 4e trimestre : Le mercredi 9 décembre 2026

Pour plus de renseignements :



Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc