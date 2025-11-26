Transcontinental inc. – Diffusion des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025, et conférence téléphonique

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025, le mercredi 10 décembre 2025 prochain après la fermeture des marchés. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.
De plus, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le jeudi 11 décembre à 8 h 00. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours.
|CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE FINANCIER 2025
|Date :
|Le jeudi 11 décembre 2025
|Heure :
|8 h 00
|Numéros de téléphone :
|1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738
|Diffusion audio simultanée :
|Inscrivez-vous!
|ÉCOUTE ULTÉRIEURE
|Date de disponibilité :
|Du 11 décembre au 26 décembre 2025
|Numéro de téléphone :
|1 289 819-1325 ou 1 888 660-6264
|Code d’accès :
|96438 #
|CALENDRIER 2026 – PROCHAINS RÉSULTATS TRIMESTRIELS
|1er trimestre :
|Le mardi 10 mars 2026
|2e trimestre :
|Le mercredi 3 juin 2026
|3e trimestre :
|Le mercredi 9 septembre 2026
|4e trimestre :
|Le mercredi 9 décembre 2026
Pour plus de renseignements :
Yan Lapointe
Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie
TC Transcontinental
Téléphone : 514 954-3574
yan.lapointe@tc.tc