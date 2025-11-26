Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 26 novembre 2025



Sodexo : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 novembre 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transaction LEI Code ISIN Volume

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen d'acquisition

(en euros) Marché 17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 18 654 46,7641 XPAR 17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 26 482 46,7302 CEUX 17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 521 46,7412 TQEX 17/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 223 46,7804 AQEU 18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 44 071 46,1789 CEUX 18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 14 061 46,1980 XPAR 18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 939 46,2400 TQEX 18/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 471 46,2719 AQEU 19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 16 724 46,5135 CEUX 19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 13 990 46,4747 XPAR 19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 470 46,4992 TQEX 19/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 023 46,5466 AQEU 20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 698 46,7133 AQEU 20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 20 483 46,6018 CEUX 20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 050 46,6436 TQEX 20/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 8 347 46,6265 XPAR 21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 12 526 46,8221 CEUX 21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 17 380 46,7993 XPAR 21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 702 46,8140 AQEU 21/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 4 956 46,8263 TQEX Total 215 771 46,5336

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

pour l’exercice 2025

pour l’exercice 2025 426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 22 octobre 2025)





