Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 novembre 2025

Issy-les-Moulineaux, le 26 novembre 2025

Sodexo : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 novembre 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transactionLEICode ISINVolume
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen d'acquisition
(en euros)		Marché
17/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122018 65446,7641XPAR
17/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122026 48246,7302CEUX
17/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 52146,7412TQEX
17/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 22346,7804AQEU
18/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122044 07146,1789CEUX
18/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122014 06146,1980XPAR
18/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 93946,2400TQEX
18/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 47146,2719AQEU
19/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122016 72446,5135CEUX
19/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122013 99046,4747XPAR
19/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 47046,4992TQEX
19/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 02346,5466AQEU
20/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122069846,7133AQEU
20/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122020 48346,6018CEUX
20/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 05046,6436TQEX
20/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212208 34746,6265XPAR
21/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122012 52646,8221CEUX
21/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122017 38046,7993XPAR
21/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 70246,8140AQEU
21/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212204 95646,8263TQEX
      
  Total215 77146,5336 
      

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

