Aramis Group - Résultats annuels 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 26 novembre 2025

Résultats annuels 2025

Croissance profitable : amélioration continue de l’EBITDA ajusté et accélération de la génération de trésorerie

Résultats au 30 septembre 2025, date de clôture de l’exercice

Chiffre d’affaires de 2 380 millions d’euros, en croissance organique de +6% par rapport à l’exercice 2024

Satisfaction client très élevée, avec un NPS 1 de 73, parmi les meilleurs de l’industrie et portée par l'engagement continu des équipes dans l’ensemble de nos 6 pays, illustré par un eNPS 2 solide de 53

Croissance de +6% des volumes de véhicules vendus à des particuliers par rapport à 2024 et surperformance significative du marché 3 des véhicules d'occasion (+6 points)

Progression continue de la marge brute par véhicule vendu (GPU) à 2 359 euros, contre 2 285 euros en 2024

EBITDA ajusté de 67,8 millions d’euros, en croissance de +34% par rapport à 2024

Quadruplement du résultat net à 19,9 millions d’euros

Importante génération de trésorerie 4 de 66 millions d’euros, grâce à une forte amélioration du besoin en fonds de roulement opérationnel à 21 jours (contre 26 jours au 30 septembre 2024)

Nouvelle réduction significative de la dette nette 5 , ramenée à 6,1 millions d'euros, contre 61,0 millions d'euros au 30 septembre 2024

Objectifs annuels 2026 : Volumes de véhicules B2C vendus d'au moins 115 000 unités ; EBITDA ajusté d'au moins 55 millions d'euros ;

Ambitions à moyen terme de croissance et de marge d’EBITDA réaffirmées, avec un horizon désormais fixé au-delà de 2027 compte tenu du contexte macroéconomique et du rythme de convergence des pays.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs6 d’Aramis Group, déclarent :

« L'exercice 2025 nous a permis de consolider notre leadership Européen avec une part de marché en hausse. Il confirme également la solidité et la pertinence de notre modèle : en témoigne la performance à nouveau remarquable de la France qui poursuit sa croissance à deux chiffres à un niveau de rentabilité proche de 5% EBITDA. Dans les autres géographies, nous poursuivons nos efforts de convergence pour atteindre ces standards à l’échelle du groupe. Dans cette optique, nous déployons progressivement notre identité de marque, accélérons la mutualisation de nos outils technologiques et la diffusion de nos savoir-faire en matière de reconditionnement, d’achat et de vente. Cela s’est traduit par une accélération de la rotation des stocks dans l’ensemble des pays et par des avancées concrètes sur nos priorités locales. Fort de ces progrès, nous avons encore amélioré notre rentabilité, tout en renforçant notre génération de trésorerie, ce qui nous a permis de réduire très significativement notre niveau d’endettement. Nous poursuivrons notre trajectoire de croissance rentable et durable. »

RÉALISATIONS MAJEURES 2025

En 2025, Aramis Group a mis en œuvre la stratégie présentée lors du Capital Markets Day de novembre 2024, afin d’accélérer la convergence opérationnelle de ses différentes entités, de tirer pleinement parti de son échelle européenne et de renforcer durablement sa croissance rentable et génératrice de cash, portée par l’amélioration continue de son modèle d’affaires.

Le partage des savoir-faire s'est intensifié dans l'ensemble du Groupe, notamment dans la sélection des véhicules et l'optimisation des processus de reconditionnement, entraînant des améliorations structurelles continues. Cette convergence opérationnelle s'est traduite par une hausse marquée de la GPU au deuxième semestre 2025, de plus de 85 euros par rapport au premier semestre, pour atteindre 2 359 euros sur l'exercice.

En France, premier marché du Groupe, Aramis Group a poursuivi sa dynamique de croissance rentable, confirmant la solidité de sa proposition de valeur et la pertinence de son modèle opérationnel. Les volumes de véhicules ont progressé de manière soutenue, portés par l'ouverture de quatre nouveaux points de vente tout en maintenant un niveau de rentabilité conforme aux objectifs du Groupe, proche de 5% d’EBITDA ajusté.

En Italie, l'évolution de l'équipe managériale et l'accélération du retournement ont permis de franchir une étape majeure avec la réalisation d'un EBITDA ajusté positif au Q4 2025, tout en accélérant la croissance des volumes.

À la suite du départ des fondateurs au Royaume-Uni et en Autriche, des transitions managériales et opérationnelles sont en cours. Ces évolutions ont mené à un recentrage à court terme de ces pays sur la rentabilité et la génération de trésorerie avec de premiers effets visibles au dernier trimestre, posant ainsi les bases d'une croissance profitable.

Le déploiement prometteur de la marketplace interne s’est accéléré avec un doublement des volumes des livraisons intra-groupes. Cette plateforme renforce la création de valeur à l’échelle européenne, en améliorant la rotation des stocks et en diversifiant l’offre.

Aramis Group a également renforcé sa plateforme technologique et data, avec notamment la mise en production de nouveaux applicatifs visant à mieux servir ses clients grâce à l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement d'un nouvel outil de rachat de véhicules aux clients particuliers en France et en Espagne, qui a vocation à être déployé dans l’ensemble du groupe.

L'unification des plateformes de marque et de l'identité visuelle se poursuit dans l'ensemble des géographies, renforçant la cohérence de la proposition de valeur différenciante d'Aramis Group.

ACTIVITÉ ANNUELLE 2025

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C annuels 2025

En unités En données publiées FY 2025 FY 2024 Var. % Voitures reconditionnées 91 219 87 541 +4,2% Voitures pré-immatriculées 27 890 24 683 +13,0% Total Volumes B2C 119 109 112 224 +6,1%

Chiffre d’affaires annuel 2025

Par segment

En millions d'euros En données publiées FY 2025 FY 2024 Var. % Voitures reconditionnées 1 556,8 1 512,1 +3,0% Voitures pré-immatriculées 554,0 459,1 +20,7% Total B2C 2 110,8 1 971,2 +7,1% Total B2B 145,1 150,6 -3,6% Total Services 123,7 115,8 +6,8% Chiffre d’affaires 2 379,6 2 237,5 +6,3%

Par pays

En millions d'euros En données publiées FY 2025 FY 2024 Var. % France 1 038,1 935,2 +11,0% Belgique 322,8 289,7 +11,4% Espagne 311,9 310,7 +0,4% Royaume-Uni 490,9 454,1 +8,1% Autriche 187,4 220,2 -14,9% Italie 28,5 27,6 +3,3% Chiffre d’affaires 2 379,6 2 237,5 +6,3%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures aux clients particuliers (89% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et

pré-immatriculées à des particuliers – s’établit à 2 110,8 millions d’euros en 2025, en hausse de +7,1% par rapport à l’exercice 2024, dont +6,2% d’effet volume et +0,9% d’effet prix.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures reconditionnées s'établit à 1 556,8 millions d'euros, affichant une progression de +3,0%, décomposée en un effet volume positif de +4,2% partiellement compensé par un effet prix de -1,2%. Cette dynamique est toutefois impactée par la phase de transition liée au départ des fondateurs au UK et en Autriche, un passage clé pour entamer une nouvelle phase de croissance rentable et durable dans ces géographies.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées s’élève quant à lui à 554,0 millions d’euros, en hausse de +20,7% par rapport à 2024, dont un effet volume de +13,9% et un effet prix de +6,8%. Cette performance témoigne de la capacité d'Aramis Group à saisir les opportunités de marché, grâce à son réseau unique de fournisseurs dans toute l’Europe.

Le Groupe continue de gagner des parts de marché sur le segment des véhicules de moins de 8 ans, en le surperformant de +6 points au cours de l’exercice 2025. Aramis Group démontre une nouvelle fois la qualité de sa proposition de valeur en tant qu’acteur intégré, capable d’acheter plus de véhicules au meilleur prix, de les reconditionner plus efficacement et de servir toujours davantage de clients en Europe.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 145,1 millions d’euros en 2025, en recul de -3,6% par rapport à l’exercice 2024, du fait du recul du prix de vente moyen des véhicules vendus en B2B pour un impact de -7,4% partiellement compensé par une hausse des volumes pour un impact de +3,8%. Le volume d’activité du segment B2B, largement corrélée au volume de véhicules rachetés auprès des clients particuliers, progresse à nouveau.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires généré par les services s'établit à 123,7 millions d'euros au cours de l'exercice 2025, en progression de +6,8% par rapport à 2024. Cette évolution a été portée, d’une part, par la progression des volumes de véhicules livrés B2C, d’autre part par la progression du taux de pénétration des solutions de financement qui s'établit désormais à 44%, en hausse de +1 point par rapport à 2024, reflétant l'efficacité des initiatives commerciales déployées et l'amélioration continue de l'offre de services.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

Le chiffre d'affaires généré en France au cours de l'exercice 2025 s'établit à 1 038,1 millions d'euros et enregistre une progression de +11,0%. La croissance a été soutenue à la fois par les volumes de véhicules reconditionnés (+8,7%) et de véhicules pré-immatriculés (+16,3%). La France, proche de l’objectif d’EBITDA ajusté de 5%, poursuit le déploiement de son réseau d’agences, et ne cesse de consolider son modèle en enrichissant ses offres de services, et en investissant, avec d’autres entités du groupe dans l’amélioration de ses systèmes d’information.

En Belgique, le chiffre d'affaires s'établit à 322,8 millions d'euros et démontre une croissance significative de +11,4%, alimentée là aussi par la croissance des volumes de véhicules pré-immatriculés (+13,5%) et reconditionnés (+7,1%).

En Espagne, le chiffre d'affaires s'établit à 311,9 millions d'euros en 2025, porté par une croissance des volumes de +2,9% par rapport à 2025. La croissance en Espagne a été impactée par l'inondation du point de vente de Valence (deuxième point de vente du pays en termes de volume de ventes) et de son centre de reconditionnement en début d’année. Le site de Valence a été rouvert de manière complète en mai 2025, permettant ainsi de retrouver une croissance plus dynamique au Q4 (+6% yoy).



Le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni s’établit à 490,9 millions d’euros, soit une croissance de +8,1%, portée par une forte dynamique de volumes au premier semestre (+14,7% yoy). Le second semestre a connu un ralentissement maitrisé de la croissance (-0,3%), du fait d’un recentrage vers la rentabilité opéré à la suite du départ opérationnel du fondateur en juin 2025. Concrètement, cela s’est traduit par l’arrêt des ventes de véhicules à faibles marges et l’optimisation des dépenses de marketing avec d’ores et déjà une amélioration de la rentabilité de ce pays sur le dernier trimestre.

En Autriche, le chiffre d'affaires s'établit à 187,4 millions d'euros, en recul de -14,9% par rapport à 2024. Cette évolution s'explique, d’une part, par un effet de base défavorable après une croissance exceptionnelle en 2024 ayant bénéficié d'opportunités d'approvisionnement ponctuelles, et d’autre part par une période de transition managériale consécutive au départ du fondateur historique de l'entité en janvier 2025.

En Italie, les volumes vendus à des particuliers ont reculé de -0,6% sur la période tandis que le chiffre d’affaires a progressé de +3,3%. En intégrant les livraisons aux autres entités du groupe, le total des volumes vendus par l’Italie progresse de +31,1%, des véhicules italiens étant commercialisés dans les autres pays du groupe via la marketplace interne. Après trois trimestres marqués par un recul des volumes de -8,2% par rapport à 2024, des améliorations notables ont été observées au quatrième trimestre du fait de la réorganisation de l’équipe dirigeante, et de changements dans la stratégie commerciale opérés en juin, avec une forte hausse des volumes vendus aux particuliers de +27,2% et une amélioration sensible de la rentabilité, avec un EBITDA pour la première fois positif sur le dernier trimestre.

COMPTE DE RÉSULTAT

Synthèse du compte de résultat 7

En millions d'euros En données publiées FY 2025 FY 2024 Var. % Chiffre d’affaires 2 379,6 2 237,5 +6,3% Marge brute 281,0 256,4 +9,6% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 359 2 285 +3,2% EBITDA ajusté 67,8 50,5 +34,3% Résultat opérationnel 28,9 12,2 +137,0% Résultat net 19,9 5,0 +296,3%

Marge brute

En 2025, la marge brute s'établit à 281,0 millions d'euros, en progression de +9,6% par rapport à l’exercice 2024. La marge brute unitaire par véhicule B2C vendu (GPU) atteint 2 359 euros en 2025, contre 2 285 euros en 2024, consolidant la position d'Aramis Group comme référence européenne8.

Cette amélioration résulte :

de la capacité du Groupe à continuellement améliorer la sélection des meilleurs véhicules pour ses clients, grâce au développement de ses canaux de sourcing, et de ses technologies. A titre d’exemple, le canal C2B a connu une forte croissance en Espagne au cours du second semestre (+39% par rapport au premier semestre), bénéficiant ainsi du savoir-faire et des outils technologiques du groupe.

de l’amélioration de son offre de services, avec par exemple en France le déploiement d’un nouveau partenaire de financement nous permettant d’apporter une offre plus complète à nos clients.

du recentrage de la stratégie sur la rentabilité au UK, en abandonnant les volumes à faibles marges et en s'inscrivant désormais dans une logique de création de valeur durable plutôt que de conquête de parts de marché.





EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté s'élève à 67,8 millions d'euros en 2025, contre 50,5 millions d'euros l'année précédente.

Parallèlement à l’amélioration de ses marges unitaires, Aramis Group poursuit sa discipline en matière de gestion des frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) qui progressent environ deux fois moins vite que les volumes vendus. En particulier, les dépenses marketing se sont établies à 33,1 millions d’euros, en baisse de -7,1% exprimés en coût unitaire (COCA), témoignant de l'optimisation continue des conversions et de l'efficacité accrue des investissements dans l’image de marque.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel de l’exercice fiscal 2025 a plus que doublé et ressort à 28,9 millions d’euros contre 12,2 millions d’euros en 2024, attestant du redressement en cours de la profitabilité du Groupe.

En sus de l’EBITDA ajusté, le résultat opérationnel intègre :

-15,9 millions d’euros de dotations aux amortissements et dépréciations (hors norme IFRS 16) ;

-15,0 millions d’euros de loyers (norme IFRS 16) ;

-3,6 millions d’euros de charges de personnel liées à des acquisitions, contre -2,5 millions d’euros en FY24. Ces charges correspondent au provisionnement du complément de prix versé pour l’acquisition de Onlinecars, et de l’exercice de l’option d’achat pour l’acquisition de 100% des titres de Motor Depot. Pour rappel l’exercice de l’option d’achat sur Motor Depot est de 30 m£ ;

-3,1 millions d’euros de charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions ;

des frais de restructuration ou liés à des opérations pour -1,5 million d’euros ;





Résultat net

Le résultat net au titre de 2025 a été quadruplé à 19,9 millions d’euros contre 5,0 millions d’euros en 2024

Il intègre notamment un résultat financier de -6,8 millions d’euros, dont un coût de l’endettement financier net de -4,0 millions d’euros, des charges financières sur dettes de location (IFRS 16) de -4,4 millions d’euros. Il intègre également une charge d’impôt à hauteur de -2,2 millions d’euros.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros En données publiées 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2024 Stocks 216,2 241,6 222,3 Créances clients 36,1 41,1 37,1 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 40,4 48,2 37,3 Dettes fournisseurs 89,4 94,2 67,1 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 61,2 73,6 63,7 Autres éléments 5,4 5,5 4,2 Besoin en fonds de roulement opérationnel 136,8 157,5 161,7 En jours de chiffre d'affaires 21 24 26

Le BFR opérationnel s’établit à 136,8 millions d’euros. Il représente ainsi 21 jours de chiffre d’affaires au 30 septembre 2025, soit une amélioration de 5 jours par rapport au 30 septembre 2024.

L'amélioration du besoin en fonds de roulement s'explique notamment par :

la baisse des stocks attestant de la bonne gestion par le Groupe, qui a poursuivi son travail d’accélération des rotations dans l’ensemble des pays. Cette performance reflète également un effet de mix favorable lié à la hausse des volumes de véhicules pré-immatriculés par rapport aux véhicules reconditionnés. Enfin, la stratégie d'amélioration des marges unitaires au Royaume-Uni s'accompagne d'un approvisionnement plus sélectif avec un impact temporaire sur les volumes et donc un point bas sur le niveau de stocks ;

La hausse des dettes fournisseurs, bénéficiant d'un effet mix favorable conjoncturel sur les délais de paiement moyens, résultant d'approvisionnements ponctuels concentrés en fin d'année auprès de partenaires offrant des conditions de règlement plus avantageuses.

Situation de trésorerie

En millions d’euros En données publiées FY 2025 FY 2024 Dette nette à l'ouverture 61,0 82,3 EBITDA ajusté +67,8 +50,5 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel +24,9 +2,7 Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions -7,0 -1,0 Autres flux de trésorerie liés aux opérations -0,5 +1,9 Sous-total des flux de trésorerie liés aux opérations +85,3 +54,0 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -10,4 -13,7 Acquisitions de filiales (hors frais) +0,0 +0,0 Autres flux de trésorerie liés aux investissements +5,8 +2,8 Sous-total des flux de trésorerie liés aux investissements -4,7 -10,9 Intérêts financiers -4,1 -4,7 Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) -17,9 -17,1 Autres flux de trésorerie lié aux financements (hors émission et remboursement d'emprunts) -3,7 +0,0 Sous-total des flux de trésorerie liés aux financements -25,7 -21,8 Dette nette à la clôture 6,1 61,0

La dette nette9 s’élève à 6,1 millions d’euros au 30 septembre 2025, contre 61,0 millions d’euros à fin septembre 2024, soit une réduction de la dette nette de 54,9 millions d’euros qui se décompose de la manière suivante :

+65,6 millions d’euros de génération de trésorerie, porté par la contribution de l’EBITDA, la forte réduction du besoin en fonds de roulement, et la maîtrise des CAPEX. Pour rappel, les CAPEX se composent principalement d’investissements dans les systèmes d’information du Groupe, mutualisés de manière croissante, d’où la réduction par rapport à FY24 ;

-7,0 millions d’euros de paiement au titre du complément de prix Onlinecars, effectué en mars 2025 comme prévu ;

-3,7 millions d’euros de rachats d’actions dans le cadre de notre plan destiné à la couverture du plan d’attribution d’actions de performance.



Les équilibres bilanciels d’Aramis Group restent ainsi très sains. Au 30 septembre 2025, le Groupe dispose de lignes de crédit non tirées et sans conditions à hauteur d’environ 230 millions d’euros.

PERSPECTIVES

En novembre 2024, Aramis Group a annoncé son nouveau plan stratégique visant à renforcer la performance de l’ensemble de ses entités en harmonisant leurs pratiques autour du système opérationnel du Groupe, à tirer pleinement parti de son échelle paneuropéenne et à enrichir en continu son modèle unique.

Depuis, le Groupe a déployé de nombreuses initiatives dans chacun des pays où il est présent, traduisant des avancées concrètes dans la mise en œuvre de ce plan.

Au cours des prochains mois, le groupe va poursuivre cette dynamique, mais anticipe toutefois un rythme d’exécution plus progressif qu’initialement envisagé, reflétant sa volonté d’assurer une mise en œuvre efficace et durable de ses initiatives.

Face à ces enjeux et dans un environnement macroéconomique toujours marqué par une visibilité limitée, accentuée par le contexte politique en France, son premier marché, le Groupe demeure à la fois prudent et agile, ajustant ses priorités pour soutenir sa performance à moyen terme.

Dans ce contexte, Aramis Group vise, pour l’exercice 2026 :

Des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 115 000 unités ;

Un EBITDA ajusté d’au moins 55 millions d’euros ;

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le Groupe réaffirme les ambitions présentées lors de son Capital Markets Day, avec un horizon désormais attendu au-delà de 2027. Ainsi, Aramis Group vise à moyen terme :

Une croissance annuelle moyenne organique des volumes de véhicules B2C totaux « high single digit » ;

Un EBITDA ajusté à environ 5% du chiffre d'affaires

Par ailleurs, le groupe maintiendra une discipline sur son besoin en fonds de roulement, tel que démontré historiquement.

GOUVERNANCE

À la suite de la réunion du Conseil d’Administration en date du 26 novembre 2025, Aramis Group annonce des évolutions au sein de sa gouvernance.

Suite au départ de Philippe de Rovira intervenu le 2 juillet, le Conseil d’administration a décidé de coopter Silvia Vernetti comme nouvelle administratrice représentant Stellantis. Silvia Vernetti exercera son mandat pour la durée restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2028.

Silvia Vernetti a été nommée en juin 2025 Head of Stellantis Joint Ventures, après avoir occupé le poste de Head of Business Development and Global Corporate Office et siégé au Top Executive Team de Stellantis depuis janvier 2021.

La cooptation de Silvia Vernetti en tant qu’administratrice sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire d’Aramis Group.

Sa cooptation s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre Aramis Group et Stellantis et apporte une expertise solide en matière de planification stratégique, de développement commercial, industriel et de gestion financière.

***

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 26 novembre 2025, le Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états financiers consolidés pour l’exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et les travaux de vérification sur les informations de durabilité ont été effectués. Le rapport de certification sur les comptes consolidés sera émis après vérification du rapport de gestion. Le rapport relatif aux informations en matière de durabilité est en cours d'émission.

Prochaines informations financières :

Activité du premier trimestre 2026 : 27 janvier 2026 (après bourse)

Résultats semestriels 2026 : 19 mai 2026 (après bourse)

Activité du troisième trimestre 2026 : 23 juillet 2026 (après bourse)

Résultats annuels 2026 : 25 novembre 2026 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2024, déposé par l'AMF sous le numéro D. 24-0891 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts Presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet-Montégon

aramisgroup@brunswickgroup.com

ANNEXES

État du résultat net

En milliers d'euros Exercice 2024-2025 Exercice 2023-2024 Chiffre d’affaires 2 379 619 2 237 537 Achats consommés (1 965 215) (1 859 131) Autres achats et charges externes (185 134) (172 092) Impôts et taxes (6 874) (6 201) Charges de personnel (147 258) (141 537) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (3 062) (2 660) Charges de personnel liées à des acquisitions (3 552) (2 511) Dotation aux provisions et dépréciations (11 965) (7 194) Frais liés à des opérations (32) (14) Autres produits opérationnels 10 481 3 282 Autres charges opérationnelles (7 269) (4 624) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations 59 739 44 855 Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (15 854) (17 917) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (14 951) (14 733) Excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix - - Résultat opérationnel 28 934 12 206 Coût de l'endettement financier net (3 976) (5 960) Charges financières sur dettes de location (4 389) (4 489) Autres produits financiers 1 533 30 Autres charges financières - (985) Résultat financier (6 832) (11 404) Résultat avant impôt 22 102 801 Impôt sur le résultat (2 236) 4 212 Résultat net 19 866 5 013 Attribuable aux propriétaires de la société 19 866 5 013 Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2024 Goodwill 63 828 65 124 65 121 Autres immobilisations incorporelles 53 334 56 731 59 112 Immobilisations corporelles 28 929 33 225 36 018 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 86 224 92 928 98 516 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 403 1 334 1 219 Actifs d'impôt différé 12 674 7 506 9 491 Actifs non courants 246 392 256 847 269 477 Stocks 216 198 241 576 222 314 Actifs cédés avec engagement de rachat 23 525 2 600 Créances clients 36 064 41 085 37 111 Créances d'impôt exigible 1 119 147 959 Autres actifs courants 41 657 50 366 39 322 Trésorerie et équivalents de trésorerie 46 664 31 116 37 012 Actifs courants 341 724 364 815 339 318 Total de l'actif 588 116 621 662 608 795 Capital 1 657 1 657 1 657 Primes d'émission 271 165 271 165 271 165 Réserves de consolidation (86 299) (86 650) (90 227) Ecarts de conversion (689) 2 588 2 583 Résultat attribuable aux propriétaires de la société 19 866 6 389 5 013 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 205 700 195 150 190 190 Participations ne donnant pas le contrôle - - - Total des capitaux propres 205 700 195 150 190 190 Dettes financières non courantes 28 312 28 705 42 873 Dettes de location non courantes 76 351 82 839 88 031 Provisions non courantes 6 144 4 966 5 098 Passifs d'impôt différé 9 337 9 269 9 166 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes - - 18 498 Autres passifs non courants 5 437 5 555 4 319 Passifs non courants 125 581 131 334 167 984 Dettes financières courantes 38 425 64 396 69 762 Dettes de location courantes 15 472 14 665 14 658 Provisions courantes 7 850 6 564 5 739 Dettes fournisseurs 89 354 94 213 67 068 Passifs d'impôt exigible 1 010 1 754 1 239 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes 20 380 17 402 6 222 Autres passifs courants 84 344 96 185 85 932 Passifs courants 256 835 295 178 250 620 Total des capitaux propres et passifs 588 116 621 662 608 795

État des flux de trésorerie

En milliers d'euros Exercice



2024-2025 Exercice



2023-2024 Résultat net 19 866 5 013 Elimination des amortissements et provisions 34 028 35 377 Elimination de l'impôt sur les bénéfices 2 236 (4 212) Elimination du résultat financier 6 832 11 404 Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement 283 892 Coût des paiements fondés sur des actions 3 062 2 660 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (38) (42) Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions (3 448) 2 159 Variation du besoin en fonds de roulement 27 835 3 363 Impôt payé (5 385) (2 597) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles 85 270 54 018 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (10 428) (13 712) Cession d'immobilisations 5 949 2 992 Variation des prêts et autres actifs financiers (194) (62) Variation de périmètre, sous déduction de la trésorerie acquise - (100) Intérêts reçus - 10 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (4 674) (10 872) Emissions d'emprunts 3 734 45 019 Remboursements d'emprunts (64 509) (86 598) Achat/vente d'actions propres (3 657) (649) Intérêts payés (7 390) (11 636) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus 8 23 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement (71 814) (53 842) Incidence de la variation des taux de change (348) 149 Variation de trésorerie 8 435 (10 548) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 36 937 47 485 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 45 372 36 937

Réconciliation de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En milliers d'euros En données publiées Exercice



2024-2025 Exercice



2023-2024 Var. % Chiffre d'affaires 2 379 619 2 237 537 +6,3% Achats consommés (1 965 215) (1 859 131) +5,7% Marge brute (base données consolidées) 414 403 378 406 +9,5% Frais de transport et coûts de reconditionnement (133 446) (122 004) +9,4% Marge brute 280 958 256 402 +9,6% Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 119 109 112 224 +6,1% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 359 2 285 +3,2%

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros En données publiées Exercice



2024-2025 Exercice



2023-2024 Var. % Résultat opérationnel avant amortissement

et dépréciation d'immobilisations 59 739 44 855 +33,2% Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions 3 062 2 660 +15,1% Charges de personnel liées à des acquisitions 3 552 2 511 +41,4% Frais liés à des opérations 32 14 +137,4% Frais de restructuration 1 427 439 +224,8% EBITDA ajusté 67 812 50 480 +34,3%

Calcul détaillé du besoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros En données publiées 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2024 Stocks 216 220 241 576 222 314 Créances clients 36 064 41 085 37 111 Dettes fournisseurs (89 354) (94 213) (67 068) Autres actifs courants 41 646 50 366 39 322 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : - Créances sur personnel et organismes sociaux (489) (375) (342) - Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (167) (101) (353) - Autres éléments non liés au BFR opérationnel (544) (1 681) (1 365) Autres passifs courants (84 344) (96 186) (85 932) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : - Dettes sociales 21 503 20 761 20 300 - Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 1 085 1 274 1 143 - Dette sur acquisition de titres - - - - Eléments du poste "autres dettes" non liés à des primes

à la conversion et bonus écologiques 594 573 813 Produits constatés d'avance - non courant (5 437) (5 546) (4 220) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 136 778 157 534 161 721 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois (B) 2 379 619 2 352 567 2 237 537 BFR opérationnel en jours de chiffre d'affaires (A/B multiplié par 365) 21 24 26

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros En données publiées 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2024 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 22 685 38 444 67 503 Dettes financières diverses 28 793 38 657 30 454 Découverts bancaires 1 291 1 395 74 Trésorerie et équivalents de trésorerie (46 664) (31 116) (37 012) Dette financière nette 10 6 105 47 380 61 020 Dettes de location 91 823 97 504 102 689 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) 13 969 14 605 14 603 Endettement financier net IFRS 111 896 159 488 178 312





1 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction client

2 Employee Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction des collaborateurs du Groupe

3 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

4 Flux de trésorerie total excluant le paiement du complément de prix Onlinecars (€7m) et des actions auto-détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions (€3,7m)

5 Dette financière nette hors dettes de location (IFRS 16) et hors dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) Carsupermarket.com

6 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

7 Cf annexes pour la réconciliation de la marge brute et de l’EBITDA ajusté

8 Par rapport à la moyenne des marges brutes unitaires des acteurs cotés européens et en considérant les différences de définition de la marge brute

9 Dette financière nette hors dettes de location (IFRS 16) et hors dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) Carsupermarket.com

10 Dette financière nette hors dettes de location (IFRS 16) et hors dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) Carsupermarket.com

