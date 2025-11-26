Sodexo - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2025

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 26 novembre 2025





Sodexo : Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2025

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires.

Participation à l’Assemblée.

L'Assemblée Générale Mixte de Sodexo se tiendra le mardi 16 décembre 2025 à 15 heures 30 (heure de Paris) à l’Auditorium de La Seine Musicale – 1, Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt.

L’avis de réunion, comprenant l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’Administration, ainsi que la description des modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale et d’exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 31 octobre 2025.

L'avis de convocation sera publié au BALO et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes » le 28 novembre 2025.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce ainsi que le Document d’enregistrement universel 2025 (déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 31 octobre 2025) peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale (lien).

Pour les actionnaires qui ne pourraient pas être physiquement présent(e)s à l’Assemblée Générale, cet évènement sera retransmis en direct sur le site internet de Sodexo (www.sodexo.com). La vidéo sera également disponible en différé.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

pour l’exercice 2025

pour l’exercice 2025 426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 22 octobre 2025)





Pièce jointe