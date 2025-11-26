Stingray fait l'acquisition de CHUP-FM à Calgary, en Alberta

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Stingray Radio, a conclu une entente avec Rawlco Radio pour l’acquisition de la station CHUP-FM (sous la marque C97.7) à Calgary, en Alberta. La transaction est sujette à l'approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »).



« Nous sommes ravis d'étendre notre présence sur le marché florissant de Calgary », a commenté Steve Jones, président de Stingray Radio. « C97.7 a su tisser des liens étroits avec ses auditeurs et la communauté, et nous sommes déterminés à poursuivre l'excellent travail de l'équipe de Rawlco Radio. Cette acquisition s'intègre parfaitement à nos stations existantes à Calgary, ce qui renforce notre portefeuille de stations de radio de haute qualité et réaffirme notre engagement à fournir la meilleure radio locale aux auditeurs et aux entreprises partout au Canada. »



Stingray Radio exploite 96 stations à travers le Canada. En Alberta, l'entreprise détient 33 licences de radio, incluant les stations CKMP-FM (90.3 AMP Radio) et CFXL-FM (XL 103) à Calgary.



La transaction, dont les termes financiers n'ont pas été divulgués, est soumise à l'approbation du CRTC, qui est attendue au deuxième trimestre de l'exercice 2027.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 96 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.



Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou leur forme négative, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2025, que l’on peut consulter sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.