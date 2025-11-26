Dynagas LNG Partners LP Announces Results of 2025 Annual Meeting of Limited Partners

ATHENS, Greece, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynagas LNG Partners LP (the “Partnership”) (NYSE: DLNG), an owner of liquefied natural gas carriers, conducted its Annual Meeting of Limited Partners on November 26, 2025, in Athens, Greece. The following resolutions were approved:

To re-elect Alexios Rodopoulos as a Class II Director to serve for a three-year term until the 2028 Annual Meeting of Limited Partners; and To ratify the appointment of Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. as the Partnership’s independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2025.

About Dynagas LNG Partners LP

Dynagas LNG Partners LP. (NYSE: DLNG) is a master limited partnership which owns liquefied natural gas (LNG) carriers employed on multi-year charters. The Partnership’s current fleet consists of six LNG carriers, with aggregate carrying capacity of approximately 914,000 cubic meters.

Visit the Partnership’s website at www.dynagaspartners.com. The Partnership’s website and its contents are not incorporated into and do not form a part of this release.

Contact Information:

Dynagas LNG Partners LP

Attention: Michael Gregos

Tel. +30 210 8917960

Email: management@dynagaspartners.com



Investor Relations / Financial Media:

Nicolas Bornozis

Markella Kara

Capital Link, Inc.

230 Park Avenue, Suite 1540

New York, NY 10169

Tel. (212) 661-7566

E-mail: dynagas@capitallink.com