Kallelse till extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB, 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2025 kl. 11:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 10:30.

Kallelse till bolagsstämman sker på begäran av ENDI Corp., som efter genomförandet av den riktade nyemission och blockaffär som bolaget offentliggjorde den 7 oktober 2025 äger 22,7 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Med anledning av ägarförändringarna som skett i bolaget under hösten har valberedningen inför årsstämman 2026 ännu inte konstituerats. Valberedningen har därför inte varit inte involverad i de beslutsförslag som ENDI Corp. lämnar till bolagsstämman.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMAN

Den som vill utöva sin rösträtt vid bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 december 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 16 december 2025, och

- anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud”, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att anmälan eller poströsten är bolaget tillhanda senast den 16 december 2025.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PERSONLIGEN ELLER GENOM OMBUD

Den som önskar delta vid bolagsstämman personligen ska anmäla sitt deltagande till bolaget genom post till Stockwik Förvaltning AB, Att: ”Extra bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna, eller via mejl till info@stockwik.se senast den 16 december 2025.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).



Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten har utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas genom post till Stockwik Förvaltning AB, Att: ”Extra bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna, eller via mejl till info@stockwik.se i god tid före bolagsstämman och gärna senast den 16 december 2025.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.stockwik.se, senast tre veckor före bolagsstämman.

ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Den som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska använda poströstningsformuläret och följa de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.stockwik.se, senast tre veckor före bolagsstämman. Poströstsformuläret måste skickas in i sådan tid att det är bolaget tillhanda senast den 16 december 2025. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas genom post till Stockwik Förvaltning AB, Att: ”Extra bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna, eller via mejl till info@stockwik.se.

Om en poströst lämnas genom ombud måste fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas poströstsformuläret. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Ett fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.stockwik.se, senast tre veckor före bolagsstämman.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat före öppnandet av bolagsstämman.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Fastställande av styrelsearvoden

9. Val och entledigande av styrelseledamöter

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

11. Stämmans avslutande

FÖRESLAGNA BESLUT

Punkt 7: Fastställande av antalet styrelseledamöter

ENDI Corp. föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8: Fastställande av styrelsearvoden

ENDI Corp. föreslår att för tiden som återstår till nästa årsstämma ska proportionella andelar av ett arvode som på en tolvmånadersbasis uppgår till:

- 258 750 kronor utgå till varje bolagsstämmovald styrelseledamot,

- 50 000 kronor utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott),

- 25 000 kronor utgå till varje övrig ledamot i styrelsens revisionsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott),

- 50 000 kronor utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott), och

- 25 000 kronor utgå till varje övrig ledamot i styrelsens ersättningsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott).

ENDI Corp. föreslår att beslutet ska ersätta det beslut om styrelsearvoden som årsstämman 2025 beslutade om beträffande perioden mellan den extra bolagsstämman och slutet av nästa årsstämma. Förslaget innebär att styrelsearvoden enligt beslut vid årsstämman 2025 ska utgå för perioden mellan årsstämman 2025 och den extra bolagsstämman.

Punkt 9: Val och entledigande av styrelseledamöter

ENDI Corp. föreslår att:

- Jørgen Beuchert och Anders Rothstein väljs till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma,

- Jørgen Beuchert väljs till ny styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, och

- Rune Rinnan, Olof Nordberg, Oskar Lindström och Ulrika Malmberg Livijn entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Föreslaget innebär att styrelsen ska bestå av Jørgen Beuchert (ordförande), Anders Lindqvist, Kristina Mackintosh och Anders Rothstein för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.stockwik.se, senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid emission av aktier och/eller konvertibler ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och besluta att betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller med andra villkor.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamheter, inklusive att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, samt att anskaffa kapital på ett effektivt och flexibelt sätt.

Utgångspunkten för emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Bemyndigandet ska ersätta den återstående delen av det emissionsbemyndigande som årsstämman 2025 beslutade om, av vilket det återstår 362 208 aktier efter den riktade nyemission till ENDI Corp. som styrelsen beslutade om den 7 oktober 2025.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 211 041. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna och på bolagets webbplats (www.stockwik.se). Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. En sådan begäran kan skickas till Stockwik Förvaltning AB, Att: ”Extra bolagsstämma”, 169 70 Solna, eller info@stockwik.se.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) ska offentliggöra enligt NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2025 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Urban Lindskog, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga