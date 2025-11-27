Kohtuotsuse järgi on AS Delfi vastu esitatud maksejõuetusmenetluse avaldus alusetu

Riia linnakohus tegi 26. novembril otsuse, millega tunnistas SIA Ekis & Co-Positioning and Consultingu esitatud maksejõuetusmenetluse avalduse ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte AS Delfi vastu alusetuks.

Kohtuotsus hajutab avalikkuses tõstatatud kahtlused ja kinnitab, et avaldusel puudus faktiline ja õiguslik alus. AS Delfi kavandab oma edasise tegevuse kohtu järelduste ja kohtuotsuse avalikult kättesaadava põhjenduse põhjal.

„Kohtuotsus on tehtud ja see on selge ja lõplik. Jätkame oma tööd ja missiooni – edendada vaba ja hästi informeeritud ühiskonda ning pakkuda klientidele kvaliteetseid teenuseid,“ ütles AS Delfi juhatuse esimees Jānis Grīviņš.

AS Delfi on Baltimaade suurima meediakontserni oluline osa. Ettevõtte 2024. aasta käive oli 5,53 miljonit eurot ja kasum 594 200 eurot.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

