Datavault AI, MTB 마이닝과의 700만 달러 계약 통해 ‘땅의 자원’을 디지털 파워로 전환

필라델피아, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 데이터 수익화, 자격 검증, 디지털 참여, 실물자산(RWA) 디지털화 기술을 제공하는 Datavault AI(“Datavault AI” 또는 “회사”) (나스닥: DVLT)는 탄자니아 소재 MTB Mining Limited(MTB)와 700만 달러 규모의 민팅 계약 및 영구 로열티 30% 파트너십 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. Datavault AI는 이번 계약이 광물 자원의 검증, 문서화, 그리고 글로벌 상업시장 유통 방식을 현대화하는 데 있어 최초의 중대한 발걸음이 될 것으로 보고 있다. 이번 계약은 통합 거래 원장을 통해 실물자산을 디지털 자산으로 전환함으로써 상품(커머티티)의 개념을 재정의한다. Datavault AI의 특허 기술인 Sumerian®을 기반으로 희토류 광물은 검증 가능하고 추적 가능한 디지털 자산으로 전환되어 향후 출시될 International Elements Exchange™에서 거래될 예정이다.

이번에 이루어진 MTB와의 협약은 물리적 자산이 디지털 자산으로 진화하는 방식을 보여주는 청사진을 제시하고 있다.

아프리카, 글로벌 원장(ledger)으로 진입하다

수 세기 동안 아프리카는 현대 산업을 구축하는 데 핵심적인 원자재를 공급해왔다. 오늘날 탄자니아에 본사를 둔 MTB는 2,500만 미터톤 이상의 구리 매장량과 2.44㎢ 규모의 검증된 광물 매장지를 보유하고 있다. Datavault AI와의 협력을 통해 MTB의 자원은 이제 디지털 형태로 글로벌 시장에 진입하고 있다. 구리·금·주석·다이아몬드의 모든 단위에는 원산지, 소유권, 가치에 대한 검증된 정보가 부여된다.

이번 파트너십에는 세계적 관심을 모았던 ‘윈저 루비(Windsor Ruby)’도 포함된다. 윈저 루비는 2007년 탄자니아 빈자(Winza) 마을 근처에서 발견된 보석으로, 짙은 진홍색과 거의 완벽한 투명도로 유명하며 최고급 버마산 루비에 필적하는 품질로 반클리프 앤 아펠(Van Cleef & Arpels) 등 주요 럭셔리 하우스의 주목을 받았다. Datavault AI의 Sumerian® 앵커 기술을 통해 윈저 루비에는 변조가 불가능하고 검증 가능한 영구 디지털 서명이 부여된다. 이 기술은 윈저 루비 같은 유명 보석뿐 아니라 모든 귀보석에 적용할 수 있다.

광산업이 국가 수출 가치의 큰 부분을 차지하는 탄자니아에 있어, 디지털로 검증 가능한 자산 기록은 단순한 기술적 진보를 넘어 경제 현대화를 의미한다. 이는 검증된 디지털 자산을 활용한 대출, 담보 설정, 국경 간 무역의 문을 열어주는 기반이 된다.

증명(Proof) 경제의 도래

Datavault AI의 공동 창업자이자 CEO인 Nathaniel Bradley는 “이번 계약은 기술과 투명성 측면에서 중대한 이정표에 해당한다. 실제 자산을 민팅함으로써 우리는 전 세계적으로 천연 자원을 투명하고 규제에 부합하는 방식으로 수익화할 수 있는 경로를 열고 있다.”라고 강조했다.

Bradley CEO의 메시지는 Datavault AI의 더 큰 목표를 반영한다. 회사는 검증과 신뢰할 수 있는 정보가 가치의 기반이 되는 데이터 중심 경제를 위한 인프라를 구축하고 있다.

7백만 달러 규모의 라이선스 수익이라는 숫자도 주목할 만하지만, 더욱 혁신적인 부분은 향후 유사 거래의 확장을 가능하게 하는 디지털 아키텍처다. International Elements Exchange는 가상 제련소(virtual refinery)처럼 운영되며, 물리적 자산을 거래·감사·수익화 가능한 디지털 증거로 전환하게 된다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 Datavault AI 및 그 산업 분야와 관련하여 위험과 불확실성을 수반하는 “미래예측진술”(1995년 개정된 미국 증권민사소송개혁법 및 기타 증권법의 정의에 따른)이 포함되어 있다. 경우에 따라 “~할 수도 있다(may),” “~일 수 있다(might),” “~할 것이다(will),” “~해야 한다(shall/should),” “기대한다(expects),” “계획한다(plans),” “예상한다(anticipates),” “할 수 있다(could),” “의도한다(intends),” “목표(target),” “추정한다(projects),” “고려한다(contemplates),” “믿는다(believes),” “추정한다(estimates),” “예측한다(predicts),” “잠재적이다(potential),” “목표(goal/objective),” “추구한다(seeks),” “가능성이 높다(likely),” “계속한다(continue)” 또는 이러한 단어의 부정형 및 이와 유사한 표현이 포함되어 있는지로 미래예측진술을 식별할 수 있다. 이러한 단어가 없다고 해서 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다. 이러한 미래예측진술에는 향후 사건, Datavault AI와 MTB의 파트너십(잠재적 로열티 기회 포함), 광물의 토큰화 및 대출·담보·국경 간 무역에서의 활용 가능성, Datavault AI의 사업 전략, 장기 목표 및 상용화 계획, 현재 및 향후 기술, 계획된 개발 및 승인 가능성, 시장 수용 가능성과 관련 시장 기회 등 역사적 사실이 아닌 진술이 포함된다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대를 기반으로 하며 실제 성과를 예측하는 것이 아니다. 미래예측진술은 설명을 위한 것일 뿐이며, 어떠한 투자자도 이를 보장, 확약, 예측 또는 사실 또는 확률에 대한 단정적 진술로 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며 가정과 다르게 나타난다. 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제 범위를 벗어난다. 이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 중대하게 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음 사항이 포함되나 이에 국한되지 않는다. 즉 전반적인 경제·정치·비즈니스 환경을 비롯해 Datavault AI가 MTB와의 파트너십을 통해 예상된 거래의 이익을 실현할 수 있는 능력(예: MTB로부터의 로열티 지급 수령 여부), Datavault AI가 MTB 거래를 광물 디지털화의 청사진으로 활용할 수 있는 능력, Datavault AI가 광물 토큰화를 대출·담보·국경 간 무역 분야로 확장할 수 있는 능력, Datavault AI가 기술을 개발하고 성공적으로 시장에 출시할 수 있는 능력, Datavault AI가 성장 과정에서 수익성을 유지하며 핵심 인력을 확보할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상 일정 내에 혹은 전혀 진전하거나 필요한 승인을 받지 못할 위험, 규제 절차와 관련된 불확실성, Datavault AI가 목표 시장 규모·신기술의 수용성·파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험 등이 이에 해당한다. 이러한 위험과 불확실성은 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2024년 12월 31일 기준 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 제출 문서에 보다 상세히 기술되어 있다. 해당 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 실제 결과가 기대와 다르게 나타날 수 있다. 또한 Datavault AI가 현재 알지 못하거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험이 존재할 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래예측진술과 다르게 나타날 수도 있다. 아울러 미래예측진술은 본 커뮤니케이션이 발행된 날짜를 기준으로 한 Datavault AI의 기대·계획·전망을 반영한 것이다. Datavault AI는 향후 발생할 사건이나 변화가 이러한 전망을 변경할 것으로 예상하지만, Datavault AI가 향후 이러한 미래예측진술을 업데이트할 것이라는 어떠한 의무도 명시적으로 부인하는 바이다. 따라서 미래예측진술은 본 커뮤니케이션 이후 시점에서 Datavault AI의 견해를 반영하는 것으로 신뢰해서는 안 된다. 이에 따라 투자자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않을 것을 유의하길 권고한다.

