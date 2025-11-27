Datavault AI 与 MTB Mining Ltd. 达成 700 万美元交易，将原矿土转化为数字资产

费城, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 – Datavault AI (以下简称“Datavault AI”或“公司”) (NASDAQ: DVLT) 是一家提供数据货币化、凭证认证、数字互动及现实-世界资产数字化技术的公司。今日，公司宣布与坦桑尼亚 MTB Mining Limited (MTB) 达成一项价值 700 万美元的代币化交易及 30% 永久性特许权使用费合作。Datavault AI 认为，此举标志着通过统一交易账本实现矿产资源验证、记录和进入全球商业流通的现代化迈出了首个重要步骤。 此次交易通过将现实世界资产 (RWA) 数字化并实现货币化，从而重新定义了“商品”的概念。 在 Datavault AI 专利 Sumerian® 技术的加持下，稀土矿物正被转化为可验证、可追溯的数字化资产，并将登陆 International Elements Exchange™ 进行交易。

与 MTB 达成的协议，为实物资产向数字资产转化提供了范本。

非洲迈入全球账本

数代人以来，非洲提供的原材料一直是现代工业建设不可或缺的核心资源。 如今，总部位于坦桑尼亚的 MTB 掌握超过 2500 万吨铜矿储量及 2.44 平方公里的已探明矿区。 通过与 Datavault AI 的合作，MTB 的资源正以数字化形式迈入全球市场。 每单位铜、金、锡或钻石都将附有经过验证的原产地、所有权及价值证明。

此次合作还包括温莎红宝石——这种宝石于 2007 年在坦桑尼亚温扎村附近被发现，一经问世便引起全球广泛关注。 温莎红宝石以其深邃的绯红色与近乎完美的透明度闻名，堪与顶级缅甸红宝石媲美。一经问世，即吸引了包括 Van Cleef & Arpels 在内的众多奢侈品牌关注。 通过 Datavault AI 的 Sumerian® 锚定技术，温莎红宝石将附带不可篡改且可验证的永久数字签名。 Sumerian® 锚定技术不仅可为温莎红宝石等知名宝石提供鉴定服务，其技术同样适用于任何贵重宝石。

对坦桑尼亚而言，采矿业占其出口总值比重巨大，因此数字化且可验证的资产记录不仅是一项技术里程碑，更是经济现代化的重要体现。 这为利用经过验证的数字资产进行借贷、抵押及跨境贸易开启了新途径。

验证经济时代来临

“这一交易在技术和透明度层面具有里程碑意义。 通过将现实世界资产代币化，我们正在构建合规且透明的渠道，将自然财富在全球范围内实现货币化。” Datavault AI 首席执行官兼联合创始人 Nathaniel Bradley 表示。

Bradley 的讲话也体现了 Datavault AI 更宏大的使命：公司正在构建数据驱动型经济的基础设施，在这一经济体系中，价值由验证和可信的信息确立。

尽管 700 万美元的许可费令人瞩目，但更值得关注的是，这一创新数字架构为未来类似交易提供了可能性。 International Elements Exchange 将作为“虚拟精炼厂”运作，将实物资产转化为可交易、可审计、可货币化的数字凭证。



关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 Web 3.0 环境下人工智能驱动的数据体验、估值与变现的前沿创新。 该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，服务领域涵盖体育与娱乐、高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康及能源等多个板块。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界中的物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 授权，促进诚信且可负责任的 AI 应用发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多有关 Datavault AI 的信息，欢迎访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关 Datavault AI 及其行业的“前瞻性陈述” (其定义符合经修订的《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》以及其他证券法律对前瞻性陈述的界定)，此类陈述存在风险及不确定性。 在部分情况下，您可通过特定关键词分辨哪些内容属于前瞻性陈述，例如涉及公司的预期、战略、计划或意图时出现的诸如“可能”、“或许”、“将要”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“能够”、“打算”、“目标”、“预测”、“潜在”、“目标”、“宗旨”、“寻求”、“很可能”或“持续”等关键词，或是此类关键词的否定形式及其他类似表述。 请注意，您在部分新闻稿中未看到与上述样例完全一致的关键词，并不一定代表您读到的陈述不属前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述包括但不限于：关于未来事件的陈述；关于 Datavault AI 与 MTB 之间合作关系 (包括潜在的特许权使用费机会) 的陈述；关于矿产代币化的可行性及其在借贷、抵押以及跨境贸易等领域中应用潜力的陈述；关于 Datavault AI 的商业战略、长期目标以及商业化计划的陈述；关于现有与未来技术的陈述；关于规划中的开发项目以及潜在审批进展的陈述；关于市场接受度以及相关的市场机遇的陈述，以及其他非历史事实的陈述。 这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以或无法预见，且可能与假设存在差异。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。 这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期有所差异，可能的风险和不确定性包括且不限于：宏观经济、政治及商业环境变化；Datavault AI 能否实现其与 MTB 合作中拟议交易的预期收益，包括能否从 MTB 处受到任何特许权使用费；Datavault AI 能否将其与 MTB 的交易作为矿产数字化的范本；Datavault AI 能否将矿产数字化扩展至贷款、抵押以及跨境贸易领域；Datavault AI 能否开发并成功推广相关技术；Datavault AI 能否实现盈利性增长并确保核心员工留存；Datavault AI 开发的技术可能无法按预期的时间表推进或获得必要批准，甚至完全无法推进进度或获得批准所带来的风险；与监管路径的不确定性相关的风险；Datavault AI 可能高估市场规模、新技术采用意愿或对合作过于乐观带来的风险；无法复制过往业绩的风险；监管与知识产权相关的风险；Datavault AI 在提交给美国证券交易委员会 (以下简称为“SEC”) 的文件 (包括以 10-K 表格形式提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告) 以及 Datavault AI 不时向 SEC 提交的其他文件中更详尽描述的其他风险与不确定性 (提交给 SEC 的任何文件均可通过 SEC 官网 www.sec.gov 获取)。 可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本新闻稿发布之后任何日期的评估，任何投资者或相关方均不应据此依赖。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

企业通讯

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒体垂询：

marketing@dvlt.ai