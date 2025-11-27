Ændring af bestyrelsen i Kapitalforeningen SDG Invest

Bestyrelsesmedlem hos Kapitalforeningen SDG Invest, Philip S. Thorsen, udtræder af bestyrelsen pr. 31.december 2025. Dette sker i forlængelse af Philip S. Thorsen pr. 1. januar 2026 tiltræder som adm. direktør i Elsass Fonden.



Bestyrelsen i SDG Invest, består herefter af Charlotte Stokkebye, Camilla Bredholdt, Dewi Dylander og Teis Knuthsen. Bestyrelsen vil i perioden frem til afholdelse af næste ordinære generalforsamling i foråret 2026 vurdere på en evt. supplering af bestyrelsens medlemmer.





Med venlig hilsen



StockRate Forvaltning A/S



Marianne Skou Moltsen, direktør