Le chiffre d’affaires de GHD franchit le cap des 3 G$ AU

SYDNEY, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise mondiale de services professionnels GHD a annoncé une nouvelle année record dans sa Revue annuelle 2025, où elle dévoile un chiffre d’affaires brut dépassant les 3 milliards de dollars (G$) AU.

« Nos solides résultats financiers continuent d’apporter de la valeur à nos employés et employées actionnaires et de nouvelles possibilités pour notre personnel. De même, nos performances en matière de santé et de sécurité, de satisfaction des clients et de durabilité se sont améliorées dans la dernière année. Ces réalisations mettent en évidence notre engagement continu à l’égard de notre vision, guidée par nos valeurs d’intégrité, de respect, de sécurité et de travail d’équipe », déclare Jim Giannopoulos, chef de la direction.

La Revue annuelle, qui porte sur l’année qui a pris fin le 30 juin 2025, dresse un portrait des activités mondiales diversifiées de l’entreprise, 49 % de son chiffre d’affaires provenant de la région Asie-Pacifique, 46 % des Amériques et 5 % de l’Europe et du Moyen-Orient. L’expansion de GHD comprend la récente acquisition de RIM Architects en juillet 2025, qui renforce ses capacités en architecture aux États-Unis et appuie sa croissance dans le secteur du gouvernement fédéral américain.

« Pour l’avenir, nous aspirons à être un fournisseur de solutions de premier plan et le partenaire de choix de nos clients, grâce au dévouement de nos 12 000 employés et employées qui ont à cœur de créer des avantages durables pour la communauté, en collaboration avec nos clients », conclut M. Giannopoulos.

Explorez la Revue annuelle 2025 de GHD.

À propos de GHD :

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Engagée à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et des communautés pour les générations à venir, GHD offre des solutions de services-conseils, de services numériques, d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par son personnel, GHD possède un réseau de plus de 12 000 professionnelles et professionnels unis dans 160 bureaux situés sur cinq continents. www.ghd.com

Contacts :

Melissa Sullivan

GHD

+1-281-657-0818

melissa.sullivan@ghd.com

Rose-Marie Ménard

Pilot PMR

+1-579-622-9925

rosemarie.menard@pilotpmr.com