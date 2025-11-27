Axi, 맨체스터시티 스타 선수들이 참여한 신규 캠페인 'More Than' 개시

시드니, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 FX 트레이딩 분야의 금융 선도 기업인 Axi가 맨체스터 시티의 스타 선수인 네이선 아케, 오스카 밥, 오마르 마무르시가 참여한 최신 캠페인 ‘More Than’을 공개했다.

Axi의 브랜드 및 스폰서십 총괄인 한나 힐(Hannah Hill)은 새로운 캠페인에 대한 기대감을 나타내며 “2020년 맨시티와 파트너십을 맺은 이후, 그동안의 시간은 클럽과 Axi 모두에게 정말 특별했다. 맨시티는 단순한 축구 클럽이 아니며, Axi 역시 단순한 브로커가 아니다. 우리는 단순한 성공 그 이상을 추구하며, 야망·혁신·열정이 우리를 움직인다. ‘More Than’은 우리의 삶의 방식이며, 이번 캠페인은 그 철학을 생생하게 보여준다.”며 이번 캠페인의 의미를 강조했다.

Axi는 맨체스터 시티의 공식 온라인 트레이딩 파트너로서 그동안 브랜드를 효과적으로 알리기 위한 다양한 매력적인 콘텐츠를 제작해왔다. 지난 시즌에는 양측의 4년간 협업을 기념한 ‘Four Years’ 캠페인을 선보이며, 함께 이뤄낸 성과와 새로운 도약을 조명했다.

맨체스터 시티와의 파트너십 외에도, Axi는 라리가의 지로나 FC의 공식 LATAM 온라인 트레이딩 파트너이자 브라질 클럽 EC 바이아(Esporte Clube Bahia)의 공식 온라인 트레이딩 파트너이기도 하다. 2023년에는 잉글랜드 국가대표 존 스톤스를 브랜드 앰배서더로 선정했으며, 최근 해당 협업을 연장하며 혁신·탁월함·축구 산업에 대한 Axi의 지속적인 의지를 다시 한번 강조했다.

About Axi

Axi는 전 세계 100여 개국에서 수천 명의 고객이 이용하는 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 브랜드이다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 커피 등 다양한 자산군에 대한 CFD 상품을 제공하고 있다.

About Manchester City Football Club:

맨체스터 시티 FC는 1880년 St Mark’s West Gorton으로 처음 창단되었으며, 1894년에 공식적으로 맨체스터 시티 FC로 이름을 변경했다. 구단은 에티하드 캠퍼스 전체에 자리하고 있으며, 53,500석 규모의 에티하드 스타디움, 7,000석 규모의 조아이( Joie) 스타디움, 그리고 구단의 남자팀, 여자팀, 유소년 아카데미가 모두 사용하는 최첨단 퍼포먼스·트레이닝·육성 시설인 시티 풋볼 아카데미를 포함하고 있다.

브랜드 파이낸스(Brand Finance)가 프리미어리그 클럽 중 ‘가장 가치 있는 축구 클럽 브랜드’로 선정한 맨체스터 시티 FC는 현재 에티하드 캠퍼스 내에 최고 수준의 팬 경험을 제공하는 연중 엔터테인먼트 및 레저 복합 공간을 구축하고 있다. 또한 구단은 지속 가능하고 사회적으로 책임 있는 운영에 전념하고 있으며, 의사결정 과정과 조직 문화, 실천 전반에 걸쳐 평등, 다양성, 포용성을 확고히 내재화시키고 있는 상황이다.

