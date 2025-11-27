‘ยิ่งกว่า’ – Axi เปิดตัวแคมเปญใหม่พร้อมนักเตะดาวเด่นจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้

ซิดนีย์, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi ผู้นำทางการเงินด้านการซื้อขาย CFD และ FX ออนไลน์ ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ในชื่อ "ยิ่งกว่า" โดยมีนักเตะดาวเด่นจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้อย่าง Nathan Aké, Oscar Bobb และ Omar Marmoush เป็นพรีเซนเตอร์
Hannah Hill หัวหน้าฝ่ายแบรนด์และสปอนเซอร์ชิพของ Axi ได้แสดงความกระตือรือร้นต่อแคมเปญใหม่โดยกล่าวว่า: “นับตั้งแต่การเป็นพันธมิตรกับสโมสรแมนฯ ซิตี้ในปี 2020 หลายปีที่ผ่านมานี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสโมสรและ Axi แมนฯ ซิตี้เป็นยิ่งกว่าสโมสรฟุตบอล และ Axi เป็นยิ่งกว่าโบรกเกอร์ เราทั้งคู่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่ยิ่งกว่าความสำเร็จ เราขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน นวัตกรรม และความหลงใหล การเป็น "ยิ่งกว่า" คือวิถีชีวิตของเรา และแคมเปญใหม่นี้ของเราถ่ายทอดสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
ในฐานะพันธมิตรการซื้อขายออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ Axi ได้สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจมาตลอดหลายปีเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ แคมเปญ ‘4 ปี’ ของ Axi ในฤดูกาลที่ผ่านมาได้เฉลิมฉลองความร่วมมือ 4 ปีกับสโมสร โดยเป็นการทบทวนความสำเร็จร่วมกันและก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ด้วยกัน
นอกจากความร่วมมือกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้แล้ว Axi ยังเป็นพันธมิตรการซื้อขายออนไลน์อย่างเป็นทางการประจำภูมิภาคละตินอเมริกาของสโมสรฌิโรนาในลาลีกา และในประเทศบราซิลของสโมสร Esporte Clube Bahia อีกด้วย ในปี 2023 Axi ยังได้แต่งตั้งให้ John Stones นักเตะทีมชาติอังกฤษ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ การร่วมงานนี้เพิ่งได้รับการต่อสัญญาอีกครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และโลกของฟุตบอล
เกี่ยวกับ Axi
Axi เป็นแบรนด์ระดับโลกด้านการซื้อขาย FX และ CFD ออนไลน์ มีลูกค้าหลายพันรายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ให้บริการซื้อขาย CFD ในหลากหลายสินทรัพย์ เช่น ฟอเร็กซ์, หุ้น, ทองคำ, น้ำมัน, กาแฟ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือความคิดเห็นอื่น ๆ จาก Axi กรุณาติดต่อ: mediaenquiries@axi.com
เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ (Manchester City FC) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1880 ในชื่อ St Mark’s West Gorton และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Manchester City FC อย่างเป็นทางการในปี 1894 สโมสรตั้งอยู่ในพื้นที่ Etihad Campus ที่กว้างขวาง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลัก ได้แก่ Etihad Stadium ซึ่งมีความจุ 53,500 ที่นั่ง, สนาม Joie Stadium มีความจุ 7,000 ที่นั่ง, และ City Football Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนานักเตะรุ่นเยาว์ระดับโลกของทั้งทีมชาย ทีมหญิง และทีมเยาวชน
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ถูกจัดอันดับให้เป็นแบรนด์สโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดในพรีเมียร์ลีกโดย Brand Finance ปัจจุบัน สโมสรกำลังพัฒนาประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับแฟนบอล และเป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงและสันทนาการตลอดทั้งปี ในพื้นที่ Etihad Campus ทั้งนี้ สโมสรมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และรับรองว่าความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก จะถูกผนวกเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ วัฒนธรรม และการปฏิบัติงานของสโมสร
