Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista yhtiön henkilöstölle osakesäästöohjelman säästöosakkeiden luovuttamiseksi

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus perusti 29.2.2024 osakesäästöohjelman yhtiön henkilöstölle (”OmaOsake-ohjelma”). OmaOsake-ohjelman keskeiset ehdot on kuvattu 29.2.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa. OmaOsake-ohjelmassa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeisiin. Säästöillä hankitaan osakkeita kaksi kertaa vuodessa.

OmaOsake-ohjelman toteuttamiseksi hallitus päätti laskea liikkeeseen yhteensä 19 460 Oma Säästöpankki Oyj:n uutta osaketta. Osakeanti on suunnattu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen OmaOsake-ohjelman osallistujille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä osakeannin tarkoituksena on OmaOsake-ohjelman toteuttaminen sen ehtojen mukaisesti. Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 antamaan valtuutukseen.

Uudet osakkeet ovat OmaOsake-ohjelmassa ajanjaksolla 1.4.2025–30.9.2025 kertyneillä osallistujien säästöillä merkittyjä säästöosakkeita. Osakkeet on merkitty hintaan 10,2537 euroa per osake, mikä vastaa Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.10.–31.10.2025 vähennettynä 10 prosentilla. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 11.12.2025 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 12.12.2025. Osakeannin jälkeen Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 33 336 549 kappaletta.

Lisätiedot:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh +358 45 656 5250, karri.alameri@omasp.fi

