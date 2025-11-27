OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.11.2025 KLO 15.40, JOHDON LIIKETOIMET
Oma Säästöpankki Oyj - Johdon liiketoimet - Alameri
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Alameri, Karri
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Oma Säästöpankki Oyj
LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LE1ECAPXC5UT18_20251119101719_54
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-27
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306733
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1755 Yksikköhinta: 10.2537 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1755 Keskihinta: 10.2537 EUR
Lisätietoja:
Karri Alameri, toimitusjohtaja, p. +358 45 656 5250, karri.alameri@omasp.fi
