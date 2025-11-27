OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.11.2025 KLO 15.40, JOHDON LIIKETOIMET



Oma Säästöpankki Oyj - Johdon liiketoimet - Liiri

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Liiri, Sarianna

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Oma Säästöpankki Oyj

LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700LE1ECAPXC5UT18_20251119101719_55

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-27

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306733

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 322 Yksikköhinta: 10.2537 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 322 Keskihinta: 10.2537 EUR

Lisätietoja:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, p. +358 45 656 5250, karri.alameri@omasp.fi



