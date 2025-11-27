ビットゲット (Bitget) は、ロンドンで開催されるオーディオビジュアルイベント 「SENSES」を共催し、英国でのユニバーサル取引所 (UEX) へのコミットメントを強化する

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、Web3のプロフェッショナルと愛好家のためのグローバルネットワークであるオフチェーン (OffChain) およびアートセクトギャラリー (ARTSECT Gallery) と共同で限定アーティストイベントを主催し、 11月28日にロンドンで一夜限りの没入型オーディオビジュアルイベント、SENSESを開催する。

厳選された150名のゲストのために計画されたこのイベントは、入念に準備された親密な雰囲気の会場で、大勢の参加ではなく、創業者、投資家、VIPトレーダー、インフルエンサーが一堂に会し、有意義な会話を促進するのが狙い。 このオフチェーンとロンドンのアートコミュニティの提携を通じて、ビットゲットは、自由にアイデアを交換できる場を創出し、パートナーシップが自発的に構築され、英国のWeb3コミュニティが進化し続けることを目指している。

このロンドンでのイベントは、ビットゲットの英国市場へのより広範なコミットメントの一環であり、2025年に地域全体で展開された一連の高い効果をもたらす活動に続くもの。 今月初め、ビットゲットは、オフチェーン・ブリストル (OffChain Bristol）とブリストル・クリプトおよびWeb3 (Bristol Crypto & Web3) との初めての共同ネットワークイベントを共催し、多くの来訪者がビットゲット限定商品と新たな地域のつながりを得て会場を後にした。

また、ビットゲットは、ブリストル大学およびロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE)との新たな提携を通じて、英国学術エコシステムとの関係を強化し、ブロックチェーン研究、デジタル金融、起業家精神に沿った教育的取り組みを後押しする。

この勢いは、2025年ロンドン・ブロックチェーン会議 (London Blockchain Conference 2025)で最高潮に達し、会議ではビットゲット広報担当者が、テゾス (Tezos)、グローバル・デジタル・ファイナンス (GDF)、MNEEのリーダーらと並んで注目度の高いパネルディスカッションに参加した。 『TradFi 2.0: ブロックチェーンインフラの構築 (TradFi 2.0: Building Blockchain Rails)』に関する洞察では、暗号通貨市場、トークン化株式、GetAgentのような新たなAI主導型ツールの橋渡しをするユニバーサル取引所 (UEX) のモデルを通じて、機関投資家とオンチェーン技術革新を結びつけるビットゲットの役割を強調した。

「ロンドンは依然として世界で最も重要な金融および文化の中心地の一つです」と、ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen)は述べている。 「このイベントは、英国のコミュニティと、金融、創造性およびテクノロジーが共に前進する未来を築くための我々の長期的な取り組みを示すものです。」

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

