Bitget 聯合主辦「SENSES」倫敦視聽藝術體驗，加強全景交易所於英國的社群互動

塞舌爾維多利亞, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange, UEX）Bitget 將聯同環球 Web3 專業人士及愛好者網絡 OffChain 及 ARTSECT Gallery，於 11 月 28 日在倫敦呈獻 SENSES 獨家藝術家活動，帶來僅限一晚的沉浸式視聽盛典。

活動專為約 150 位特邀嘉賓而設計，旨在營造精心安排的親密氣氛，匯聚創辦人、投資者、VIP 交易者及具影響力人士作深入交流，而非追求人數規模。 透過與 OffChain 及倫敦藝術社群聯手合作，Bitget 致力營造理想空間，以促進思想自由交流、合作夥伴關係自然萌發及英國 Web3 生態系統持續演進。

即將舉行的倫敦聚會，體現 Bitget 對英國市場的廣泛承諾，延續 2025 年在該區展開的一連串重大舉措。 本月稍早時候，Bitget 共同籌辦了 OffChain Bristol 與 Bristol Crypto & Web3 的首場聯誼活動，在這場合作之夜中很多參與者均獲贈限量版 Bitget 周邊商品，並建立了嶄新的當地聯繫。

Bitget 亦透過與布里斯托大學（University of Bristol）及倫敦政治經濟學院（London School of Economics，LSE）學生組織建立新合作夥伴關係，加強與英國學術生態系統的聯繫，支持區塊鏈研究、數碼金融及創業相關的教育計劃。

這股發展動力在 2025 倫敦區塊鏈大會上達到巔峰，Bitget 發言人與來自 Tezos、Global Digital Finance 及 MNEE 的領袖共同出席備受矚目的專題討論。 他於「TradFi 2.0：建構區塊鏈架構」議題分享的洞察見解，強調了 Bitget 透過其全景交易所模式連接機構金融與鏈上創新的角色， 建立起加密貨幣市場、代幣化股權及新興人工智能（AI）驅動工具（例如 GetAgent）之間的橋樑。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「倫敦向來穩踞全球頂尖金融與文化樞紐的地位。 是次活動見證我們對英國社群秉持的長久承諾，展現我們攜手打造金融、創意與科技共融發展前景的決心。」

