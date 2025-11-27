Avis aux médias : MADD Canada et son commanditaire provincial Alcool Î.-P.-É, véhiculent des messages de conduite sobre aux élèves de l’Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada invite les médias à la présentation de son Programme scolaire 2025-2026, offert en partenariat avec son commanditaire provincial, la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.). L'événement se tiendra à l'école Stonepark Intermediate School à Charlottetown, et rassemblera les élèves de la 7e à la 9e année pour une présentation spéciale qui mettra en lumière les conséquences tragiques et entièrement évitables de la conduite avec capacités affaiblies, et leur donnera les moyens de faire des choix sobres.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. En collaboration avec Alcool Î.-P.-É., le Programme scolaire de MADD Canada véhicule des messages qui sauvent des vies auprès des jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard afin de prévenir ces tragédies insensées.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à discuter avec les invités, les élèves et le personnel.

Date : Lundi 1er décembre 2025 à 13 h Lieu : Stonepark Intermediate, 50 Pope Avenue, Charlottetown Î.-P.-É, C1A 7P5 Invités : L’honorable Jill Burridge, ministre des Finances et ministre responsable de la Commission de contrôle des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies, ainsi qu'un quiz interactif et des témoignages de victimes. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca