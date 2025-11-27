Correction: AS-i Tallink Grupp finantskalender 2026. aastal

Inglise keelses versioonis on parandatud finantskalendri aastaarvu.

5. jaanuardetsembri veomahud
3. veebruarjaanuari veomahud
19. veebruarauditeerimata 12-kuu vahearuanne
3. märtsveebruari veomahud
6. aprillmärtsi veomahud
23. aprillauditeerimata 3-kuu vahearuanne
5. maiaprilli veomahud
3. juunimai veomahud
3. juulijuuni veomahud
23. juuliauditeerimata 6-kuu vahearuanne
4. augustjuuli veomahud
3. septemberaugusti veomahud
5. oktooberseptembri veomahud
22. oktooberauditeerimata 9-kuu vahearuanne
3. novemberoktoobri veomahud
3. detsembernovembri veomahud


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
Tel.: +372 56157170
E-mail: anneli.simm@tallink.ee


