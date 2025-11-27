Correction: AS-i Tallink Grupp finantskalender 2026. aastal

Inglise keelses versioonis on parandatud finantskalendri aastaarvu.
|5. jaanuar
|detsembri veomahud
|3. veebruar
|jaanuari veomahud
|19. veebruar
|auditeerimata 12-kuu vahearuanne
|3. märts
|veebruari veomahud
|6. aprill
|märtsi veomahud
|23. aprill
|auditeerimata 3-kuu vahearuanne
|5. mai
|aprilli veomahud
|3. juuni
|mai veomahud
|3. juuli
|juuni veomahud
|23. juuli
|auditeerimata 6-kuu vahearuanne
|4. august
|juuli veomahud
|3. september
|augusti veomahud
|5. oktoober
|septembri veomahud
|22. oktoober
|auditeerimata 9-kuu vahearuanne
|3. november
|oktoobri veomahud
|3. detsember
|novembri veomahud
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
Tel.: +372 56157170
E-mail: anneli.simm@tallink.ee