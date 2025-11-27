Correction: AS Tallink Grupp Financial Calendar 2026
|5 January
|December traffic volumes
|3 February
|January traffic volumes
|19 February
|Unaudited 12-months interim report
|3 March
|February traffic volumes
|6 April
|March traffic volumes
|23 April
|Unaudited 3-months interim report
|5 May
|April traffic volumes
|3 June
|May traffic volumes
|3 July
|June traffic volumes
|23 July
|Unaudited 6-months interim report
|4 August
|July traffic volumes
|3 September
|August traffic volumes
|5 October
|September traffic volumes
|22 October
|Unaudited 9-months interim report
|3 November
|October traffic volumes
|3 December
|November traffic volumes
Anneli Simm
Investor Relations Manager
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
Phone: +372 56157170
E-mail: anneli.simm@tallink.ee