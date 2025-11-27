SYDNEY, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, leader financier dans le domaine du trading en ligne sur CFD et Forex, a dévoilé sa dernière campagne, « More Than », mettant en vedette les stars de Manchester City Nathan Aké, Oscar Bobb et Omar Marmoush.

Hannah Hill, responsable de la marque et du sponsoring chez Axi, a fait part de son enthousiasme pour la nouvelle campagne du courtier en déclarant : « Depuis le début de notre partenariat avec Man City en 2020, ces dernières années ont été tout simplement extraordinaires, tant pour le club que pour Axi. Man City est plus qu’un club de football, et Axi est plus qu’un courtier. Nous sommes tous deux motivés par plus que le succès, nous sommes portés par l’ambition, l’innovation et la passion. Être « More Than » est notre mode de vie, et notre nouvelle campagne le concrétise. »

En tant que partenaire officiel de trading en ligne de Manchester City, Axi a créé au fil des ans des contenus captivants pour mettre en valeur sa marque. La saison dernière, la campagne « Four Years » du courtier célébrait les quatre années de collaboration avec le club, revenant sur leurs réussites et les nouveaux sommets atteints ensemble.

Outre sa collaboration avec Manchester City, Axi est également le partenaire officiel de trading en ligne pour la région LATAM du club de LaLiga, le club espagnol Girona FC, et le partenaire officiel de trading en ligne du club brésilien Esporte Clube Bahia. En 2023, Axi a également désigné l’international anglais John Stones comme ambassadeur de la marque, une collaboration récemment renouvelée, réaffirmant l’engagement du courtier envers l’innovation, l’excellence et le monde du football.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

À propos du Manchester City Football Club :

Manchester City FC a été fondé initialement en 1880 sous le nom de St Mark’s West Gorton et est officiellement devenu Manchester City FC en 1894. Situé dans le vaste Campus Etihad, le Club comprend l’Etihad Stadium (53 500 places), le Joie Stadium (7 000 places) et la City Football Academy, un centre ultramoderne de performance, d’entraînement et de développement pour les équipes masculine, féminine et académiques du club.

Classée comme la marque de club de football la plus valorisée de la Premier League par Brand Finance, Manchester City FC développe actuellement une expérience supporter de premier plan ainsi qu’une destination de divertissement et de loisirs accessible toute l’année au sein du Campus Etihad. Le Club s’engage à opérer de manière durable et socialement responsable et veille à intégrer l’égalité, la diversité et l’inclusion dans ses processus décisionnels, sa culture et ses pratiques.

