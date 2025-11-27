‘More Than’ – Axi melancarkan kempen baharu yang menampilkan bintang Manchester City

SYDNEY, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, peneraju kewangan dalam perdagangan CFD dan FX dalam talian, telah memperkenalkan kempen terbaharu mereka – More Than, yang menampilkan bintang Manchester City iaitu Nathan Aké, Oscar Bobb dan Omar Marmoush.

Hannah Hill, Ketua Jenama dan Tajaan di Axi, berkongsi keterujaannya mengenai kempen baharu broker itu dengan berkata: “Sejak menjalin kerjasama dengan Manchester City pada tahun 2020, tahun‑tahun ini sungguh luar biasa bagi kedua-dua kelab dan Axi juga. Man City lebih daripada hanya sebuah kelab bola sepak dan Axi lebih daripada sekadar broker. Kami bukan hanya mengejar kejayaan; kami dipacu oleh cita‑cita, inovasi dan semangat. Menjadi More Than ialah cara hidup kami – dan kempen baharu kami ini menzahirkannya.”

Sebagai Rakan Dagangan Dalam Talian Rasmi Manchester City, Axi telah menghasilkan kandungan yang menarik sepanjang tahun untuk menonjolkan jenama mereka. Pada musim lalu, kempen ‘Four Years’ meraikan empat tahun kerjasama broker tersebut dengan kelab, mengenang pencapaian serta kejayaan baharu yang diraih bersama.

Selain kerjasama dengan Manchester City, Axi juga merupakan Rakan Dagangan Dalam Talian Rasmi LATAM bagi kelab LaLiga, Girona FC dan Rakan Dagangan Dalam Talian Rasmi bagi kelab bola sepak Brazil, Esporte Clube Bahia. Pada tahun 2023, Axi turut melantik pemain antarabangsa England, John Stones, sebagai Duta Jenama mereka – satu kerjasama yang baru‑baru ini diperbaharui, sekali gus menegaskan komitmen broker tersebut terhadap inovasi, kecemerlangan dan dunia bola sepak.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Perihal Manchester City Football Club:

Manchester City FC pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1880 sebagai St Mark’s West Gorton dan secara rasmi menjadi Manchester City FC pada tahun 1894. Terletak di Etihad Campus yang lebih luas, kelab ini menempatkan Etihad Stadium dengan kapasiti 53,500 tempat duduk, Joie Stadium yang mampu menampung 7,000 penonton serta City Football Academy iaitu sebuah fasiliti moden berteknologi tinggi untuk prestasi, latihan dan pembangunan belia, yang menjadi pusat bagi pasukan lelaki, wanita dan akademi Manchester City.

Diiktiraf sebagai Jenama Kelab Bola Sepak Paling Bernilai dalam Liga Perdana oleh Brand Finance, Manchester City FC kini sedang membangunkan pengalaman peminat bertaraf dunia serta destinasi hiburan dan rekreasi sepanjang tahun di Etihad Campus. Kelab ini komited untuk beroperasi secara mampan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, sekali gus memastikan prinsip kesamarataan, kepelbagaian dan keterangkuman diterapkan dalam proses membuat keputusan, budaya dan amalan mereka.

