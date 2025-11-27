“More Than”（不止于此）——Axi 携手 Manchester City 球星推出全新品牌活动

悉尼, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在线差价合约与外汇交易领域的金融领军企业 Axi 正式推出其最新品牌活动 “More Than”，Manchester City 球星 Nathan Aké、Oscar Bobb 和 Omar Marmoush 倾情加盟。

Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 谈及此次全新品牌活动时充满热情，她表示：“自 2020 年与 Man City 建立合作关系以来，无论是对俱乐部还是 Axi 而言，这些年都精彩非凡。 Man City 不止是一家足球俱乐部，Axi 也不止是一家经纪商。 我们双方所追求的远不止成功，雄心、创新与热忱才是推动我们不断前行的真正动力。 ‘More Than’ 是我们的行事准则——此次全新品牌活动正是对此理念的生动诠释。”

作为 Manchester City 的官方在线交易合作伙伴，Axi 多年来持续打造高质量内容，以彰显其品牌影响力。 上一赛季，该经纪商推出“Four Years”（四年同行）品牌活动，纪念与俱乐部四年的携手历程，回顾双方共同取得的辉煌成就，并携手迈向新的高峰。

除了与 Manchester City 的合作外，Axi 还担任 LaLiga Girona FC 俱乐部的官方拉美地区在线交易合作伙伴，以及巴西 Esporte Clube Bahia 俱乐部的官方在线交易合作伙伴。 2023 年，Axi 任命英格兰国脚 John Stones 为品牌大使——这一合作关系近期成功续约，再次彰显了经纪商对创新与卓越的坚持，以及对足球领域的深耕承诺。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有成千上万的客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

关于 Manchester City Football Club：

Manchester City FC 最初成立于 1880 年，前身为 St Mark’s West Gorton，并于 1894 年正式更名。 俱乐部坐落于广阔的阿提哈德园区 (Etihad Campus)，核心设施包括可容纳 53,500 名观众的阿提哈德球场 (Etihad Stadium)、可容纳 7,000 名观众的 Joie Stadium，以及 City Football Academy——一座集顶尖竞技、训练与青训培养于一体的现代化综合设施，是俱乐部男足、女足及青训梯队的主场基地。

据 Brand Finance 评定，Manchester City FC 是英超最具价值的足球俱乐部品牌。目前，俱乐部正致力于将阿提哈德园区打造为顶级球迷体验中心，以及全年开放的娱乐休闲胜地。 俱乐部始终致力于以可持续发展和社会责任为导向的运营，确保平等、多元与包容的理念深度融入其决策流程、文化建设及各项实践中。

