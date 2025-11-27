Síldarvinnslan: Uppgjör þriðja ársfjórðungs og fyrstu níu mánuði ársins 2025

- Veiðar og vinnsla á makríl gengu vel.
- Makrílsala hefur gengið vel og verð verið góð.
- Kolmunnaveiðar gengu vel í íslenskum sjó í haust.
- Veiðar á norsk-íslenskri síld gengu vel.
- Ísfiskskipin fiskuðu vel, sumarstopp notað í viðhald.
- Landvinnsla í Grindavík fór vel af stað eftir sumarstopp.
- Áfram góð verð á helstu bolfiskmörkuðum.
- Góð makrílvertíð hjá hlutdeildarfélaginu Polar Pelagic.
- Hafa verið áskoranir í rekstri hlutdeildarfélagsins Arctic Fish.
Helstu niðurstöður úr fjárhagsuppgjöri tímabilsins
- Hagnaður tímabilsins á þriðja ársfjórðungi nam 32,1 m USD og 44,5 m USD á fyrstu níu mánuðum ársins.
- Rekstrartekjur námu 127,5 m USD á þriðja ársfjórðungi og 286,3 m USD á fyrstu níu mánuðum ársins.
- EBITDA var 44,8 m USD eða 35,1% á þriðja ársfjórðungi og 82,8 m USD eða 28,9% á fyrstu níu mánuðum ársins.
- Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilsins námu 1.117,9 m USD og eiginfjárhlutfall var 64,3%.
Rekstur
Tekjur á þriðja ársfjórðungi námu 127,5 m USD samanborið við 95,1 m USD á þriðja ársfjórðungi 2024. Tekjur á fyrstu níu mánuðum ársins voru 286,3 m USD samanborið við 236,8 m USD á fyrstu níu mánuðum ársins 2024. Rekstrartekjur jukust um 32,4 m USD á þriðja ársfjórðungi miðað við sama tímabil árið 2024, eða um 34,1%. Tekjuaukningin skýrist einkum af loðnuvertíð ársins og háum verðum á makrílafurðum. Einnig hefur gengið betur í landvinnslu á bolfiski.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) á þriðja ársfjórðungi nam 44,8 m USD eða 35,1% af rekstrartekjum, en á þriðja ársfjórðungi 2024 var EBITDA 32,3 m USD eða 33,9% af rekstrartekjum. EBITDA eykst því um 12,5 m USD á milli tímabila. Á fyrstu níu mánuðum ársins 2025 var EBITDA 82,8 m USD eða 28,9%. Til samanburðar var hún 58,0 m eða 24,5% USD á fyrstu níu mánuðum ársins 2024.
Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 39,3 m USD samanborið við hagnað uppá 24,1 m USD á þriðja fjórðungi 2024. Á fyrstu níu mánuðum ársins var hagnaður fyrir tekjuskatt 56,8 m USD samanborið við 35,8 m USD á fyrstu níu mánuðum ársins 2024. Tekjuskattur var 7,2 m USD og hagnaður þriðja ársfjórðungs 2025 nam því 32,1 m USD samanborið við 19,1 m USD hagnað á þriðja fjórðungi ársins 2024. Hagnaður á fyrstu níu mánuðum ársins 2025 var 44,5 m USD samanborið við 28,4 m USD á fyrstu níu mánuðum ársins 2024.
Efnahagur
Heildareignir námu 1.117,9 m USD í lok september 2025. Þar af voru fastafjármunir 915,9 m USD og veltufjármunir 202,0 m USD. Í lok árs 2024 námu heildareignir 1.059,6 m USD og þar af voru fastafjármunir 853,6 m USD og veltufjármunir 206,0 m USD. Fastafjármunir aukast um 62,3 m USD en veltufjármunir dragast saman um 4,0 m USD.
Fjárhagsstaða félagsins er sterk og nam eigið fé 718,9 m USD í lok september 2025 og var eiginfjárhlutfall 64,3%. Samanborið nam eigið fé í lok árs 2024 alls 643,1 m USD og eiginfjárhlutfallið var 60,7%.
Heildarskuldir og -skuldbindingar félagsins voru 399,0 m USD og lækkuðu um 17,6 m USD frá áramótum. Vaxtaberandi skuldir voru 234,0 m USD í lok tímabilsins og lækkuðu um 40,5 m USD frá áramótum.
Sjóðstreymi
Handbært fé frá rekstri nam 55,6 m USD á fyrstu níu mánuðum ársins 2025 en var 54,6 m USD á sama tímabili árið 2024. Fjárfestingahreyfingar voru neikvæðar um 16,7 m USD og fjármögnunarhreyfingar neikvæðar um 74,0 m USD. Handbært fé í lok tímabilsins nam 68,6 m USD.
Meginniðurstöður í íslenskum krónum á þriðja ársfjórðungi og fyrstu níu mánuðum ársins 2025
Séu niðurstöður rekstrarreiknings ársfjórðungsins og fyrstu níu mánaða ársins 2025 reiknaðar í íslenskum krónum á meðalgengi tímabilsins (1 USD=129,45 kr), námu rekstrartekjur ársfjórðungsins 16,5 milljörðum, EBITDA 5,8 milljörðum og hagnaður 4,2 milljörðum. Á fyrstu níu mánuðum ársins námu rekstrartekjur 37,1 milljarði, EBITDA 10,7 milljörðum og hagnaður 5,8 milljörðum. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar í íslenskum krónum á gengi 30. september 2025 (1 USD=121,28 kr), námu eignir samtals 135,6 milljörðum, skuldir 48,4 milljörðum og eigið fé 87,2 milljörðum.
Samþykkt árshlutareiknings
Árshlutauppgjör fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2025 var samþykkt á stjórnarfundi Síldarvinnslunnar þann 27. nóvember 2025. Árshlutareikningurinn er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS - International Financial Reporting Standards).
Kynningarfundur 27. nóvember 2025
Rafrænn kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta verður haldinn á vefstreymi fimmtudaginn 27. nóvember næstkomandi klukkan 16:15.
Frá forstjóra
Makrílveiðar og -vinnsla gengu vel á fjórðungnum sem sést best á því að geymslur fyrirtækisins hafa verið fullnýttar undanfarið ár. Verðhækkanir voru á milli ára og eftirspurn var mikil. Stór hluti af framleiðslu sumarsins hefur verið seldur. Fiskurinn var stór þannig að stærra hlutfall fór til manneldis en undanfarin ár. Hlutdeildarfélag okkar Polar Pelagic, sem frystir um borð, átti mjög góða makrílvertíð.
Uppsjávarskipin stunduðu kolmunnaveiðar í Hvalbakshalli og Rósagarðinum í ágúst og september. Mikilvægt er að slík veiði fari fram innan íslenskrar efnahagslögsögu, þar sem það styrkir samningsstöðu Íslands varðandi deilistofna. Veiðin var mjög góð og kolmunninn vel haldinn.
Síldveiðar út af Austfjörðum hófust í september og stóðu fram í október. Líkt og undanfarin ár hefur lítið þurft að hafa fyrir veiðunum; fiskurinn var stór og í góðu standi. Vinnslan hefur gengið afar vel og lögð hefur verið áhersla á að hámarka nýtingu hráefnisins í fiskiðjuverinu.
Verð á sjófrystum afurðum eru góð eftirspurn mikil eins og er búið að vera lungað úr árinu. Þá varð samdráttur í veiðum línuskipanna, einkum í þorski, en lítilsháttar aukning varð í veiðum togara. Sumarið var nýtt í viðhald á mörgum skipum. Landvinnslan í Grindavík tók sumarfrí og var því stopp í 5 vikur. Mikil eftirspurn er í Suður-Evrópu eftir saltfiski og fer haustið í að framleiða fyrir jólavertíðina.
Heilt yfir getum við verið ánægð með rekstur fjórðungsins.
Velta og afkoma hafa aukist milli fjórðunga, og þegar horft er til fyrstu níu mánaða ársins er afkoman orðin umfram afkomuspá sem gefin var út í maí 2025. Félagið birti jákvæða afkomuviðvörun í haust þegar ljóst var að reksturinn var umfram væntingar.
Hlutdeildarfélag okkar Arctic Fish er með töluvert tap á tímabilinu. Ljóst er að fiskeldið er búið að eiga erfitt ár, verð á laxi hafa verið lág og kostnaður er of hár á hvert kg. hjá okkur Íslendingum. Við það bætast há eldisgjöld sem eru ekki í neinum takti við afkomu greinarinnar. Bindum við vonir við að ná niður kostnaði og að verð styrkist. Þá er ljóst að stjórnvöld verða að endurskoða aðferðafræði við útreikning á eldissköttum.
Þrátt fyrir góða niðurstöðu á fjórðungnum urðum við fyrir vonbrigðum er ráðgjöf í helstu uppsjávarkvótum fyrir árið 2026 var kynnt. Ráðgjöf í makríl lækkar um 70% og gæti samdrátturinn orðið enn meiri ef samningar nást milli strandríkja og hlutdeild Íslands lækkar. Kvóti Síldarvinnslunnar verður rétt rúmlega 3.300 tonn á næsta ári að óbreyttu, til samanburðar þá höfum við verið að veiða 17–20 þúsund tonn á undanförnum árum og tekið 25-30 þús. tonn til vinnslu.
Kolmunni hefur verið uppistaðan í hráefni fiskmjölsvinnslunnar í kjölfar loðnubrests undanfarin ár en þær heimildir munu nú dragast saman um 41%. Við erum núna með byrjunarkvóta í loðnu og bindum því vonir við að þar verði aukning eftir leiðangra vetrarins.
Síldarstofnarnir virðast á uppleið, bæði íslenski og norsk-íslenski stofninn eru sterkir og vegur það að einhverju leyti upp á móti samdrætti annarra uppsjávarstofna.
Ungloðnumælingar haustsins voru góðar og gefa góð fyrirheit fyrir vertíðina 2027.
Óvissa ríkir um veiðigjöld ársins 2026 eftir nýsamþykkt lög og er alveg ljóst að þar vantar gagnsæi og fyrirsjáanleika. Það er óásættanlegt að búa við slíka óvissu um gjaldtöku næsta árs þegar rétt um mánuður er í að gjaldtaka hefjist.
Við höfum nýverið kynnt hagræðingaraðgerðir til að mæta nýjum áskorunum. Annars vegar höfum við sagt upp áhöfnum tveggja skipa og hyggjumst gera út eitt í stað þeirra. Hins vegar var tekin ákvörðun um að loka verksmiðjunni á Seyðisfirði vegna samdráttar í fiskmjölsiðnaðnum auk þess sem fleiri þættir spiluðu inn í þá ákvörðun. Félagið bindur vonir við mótvægisaðgerðir sem leiddar verða af sveitarfélaginu til að draga úr neikvæðum áhrifum lokunarinnar.
Fjárhagsdagatal
Ársuppgjör 2025 – 5. mars 2026
Aðalfundur 2025 – 19. mars 2026
1. ársfjórðungur 2026 – 21. maí 2026
2. ársfjórðungur 2026 – 27. ágúst 2026
3. ársfjórðungur 2026 – 26. nóvember 2026
Ársuppgjör 2026 – 4. mars 2027
Nánari upplýsingar
Gunnþór B. Ingvason, forstjóri
