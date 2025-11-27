Contact presse :

Succès du douzième plan d’actionnariat salarié de Capgemini

Paris, le 27 novembre 2025 – Capgemini annonce que son douzième plan d’actionnariat salarié a rencontré un fort succès.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Dans le cadre de ce nouveau plan d’actionnariat salarié, nous avons pour la première fois dépassé le seuil de 100 000 participants actifs dans les 36 pays où le plan est déployé. Ce large succès souligne la confiance que placent nos équipes dans la stratégie et l’ambition du Groupe. Ce plan est un outil privilégié pour les associer au développement du Groupe et à la création de valeur pour nos clients. »

Ce douzième « ESOP » (Employee Share Ownership Plan) a enregistré une sursouscription record dans les 36 pays participants. L’augmentation de capital qui en résulte représente 1,6% du capital social du Groupe et contribuera à maintenir l’actionnariat salarié de Capgemini autour de 8% du capital.

Conformément aux modalités du plan publiées le 11 septembre 2025, 2 700 000 actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros, soit 87,5% du prix de référence de 126,51 euros (moyenne des 20 jours de bourse précédant le 6 novembre 2025). L’augmentation de capital correspondante de 299 millions d’euros devrait être effective le 18 décembre 2025.

Ce nouveau plan d’actionnariat salarié sera réalisé sans dilution actionnariale puisque, dans le cadre de l’opération de rachat d’actions annoncée le 7 octobre 2025, Capgemini a racheté 2 700 000 actions intégralement affectées à l’objectif d’annulation, à un prix moyen de 126,55 euros par action et pour un montant total de 342 millions d’euros.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Make it real* | www.capgemini.com

* Rendre possible, de l’idée à la réalisation

