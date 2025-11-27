Datavault AI, 세계복싱평의회(WBC)와 협약 체결하며 글로벌 이벤트 기반 수익화 기회 확대

회사의 반복적 라이선싱 계약을 통해 Datavault의 특허 기술인 ADIO® 및 DataVault®가 WBC 스포츠·엔터테인먼트 콘텐츠와 함께 추가 수익 창출

인증 기반 참여를 바탕으로 확장 가능한 다중 이벤트 수익 모델 구축

WBC 이벤트는 전 세계 170여 개국에 방송·배포





필라델피아, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT)(“Datavault” 또는 “회사”)가 세계복싱평의회 (WBC)¹와의 계약 체결을 오늘 발표했다. 이번 소프트웨어 라이선싱 계약을 통해 Datavault의 특허 기술인 ADIO® 초음파 참여 기술, DataVault®, VerifyU™, 그리고 Information Data Exchange(IDE) 플랫폼²이 2025년과 2026년 동안 열리는 WBC 챔피언십 이벤트에 적용된다.

WBC는 방송 및 스트리밍 파트너를 통해 170개국 이상에 중계되는 주요 복싱 이벤트를 공인하는 기구¹로, 프로 복싱 분야에서 가장 잘 알려지고 영향력 있는 국제 제정 기관 중 하나다. 1963년 설립된 WBC는 현대 복싱의 기준을 마련하는 데 핵심적 역할을 해왔으며, 선수 안전, 경기 공정성, 심판 규정, 이벤트 운영 등 글로벌 규범을 확립해왔다. WBC 역사상 가장 위대한 챔피언들로는 무하마드 알리, 마이크 타이슨, 훌리오 세자르 차베스, 오스카 데 라 호야, 슈거 레이 레너드, 플로이드 메이웨더, 매니 파퀴아오 등이 있다.

Datavault와 WBC는 ADIO® 및 IDE 기반의 이벤트 중심 수익을 50대 50 비율로 공유하게 된다.

WBC의 글로벌 영향력

WBC 메이저 챔피언십 경기는 지상파 방송, 스트리밍 네트워크, 소셜 플랫폼, 경기장 내 환경 전반에서 운영되며, 이를 통해 Datavault는 모든 채널에서 실시간으로 인증된 상호작용을 수집할 수 있다. 이렇게 수집된 참여 데이터는 IDE 플랫폼으로 직접 흐르며, 스폰서 보고, 관객 세분화, 성과 기여도 분석, 이벤트 이후 수익화에 활용할 수 있는 컴플라이언스 대응형 데이터셋으로 구축된다.

최근 WBC가 후원한 챔피언십 경기들은 전 세계적으로 뛰어난 글로벌 도달 범위를 보여주고 있으며, 그중 카넬로 알바레스 대 테런스 크로포드 경기의 시청자 수는 4,100만 명에 달한 것으로 보고되었다². 이러한 규모는 Datavault가 전 세계에서 가장 큰 라이브 이벤트 생태계 중 하나에서 인증된 관객 참여 데이터를 포착할 수 있는 폭넓은 운영 환경을 제공한다.

연중 WBC 이벤트가 누적됨에 따라 생성되는 데이터셋은 반복적인 스폰서십 사이클 전반에서 상업화할 수 있는 확장 가능하고 지속적인 자산으로 발전할 수 있다. 브랜드는 성과를 더 정밀하게 평가할 수 있고, 권리 보유자는 검증된 리포트를 제공받는다. Datavault의 기술은 이러한 데이터 생성, 인증, 가치 평가, 활용의 전체 라이프사이클을 지원한다.

Datavault AI 솔루션을 통한 WBC 콘텐츠의 수익화

Datavault의 ADIO® 및 IDE 플랫폼은 팬 참여—ADIO 기반 비가청(silent) 트리거³, QR 기반 활성화, 스폰서 상호작용, 이벤트 응모, 디지털 확인 등—를 검증된 데이터 객체로 전환하며, 이는 종종 실물자산(RWA, Real-World Assets) 범주로 분류된다. 이러한 인증 데이터 객체는 과거·현재·미래 이벤트에서 생성된 정보를 포함하며, 스폰서와 권리 보유자에게 정확한 기여도 측정, 정확한 보고, 투명한 참여 지표를 제공하기 때문에 측정 가능한 상업적 가치를 가진다.

이러한 구조가 실제 이벤트 수익화로 어떻게 이어지는지를 예로 들면, 시청자 4,000만 명 규모의 챔피언십 경기를 상정해 볼 수 있다. 그중 10%만이 ADIO 비가청 톤에 반응하고 QR 기반 캡처로 보강된다면, 약 400만 건의 인증된 상호작용이 발생한다. 업계 기준⁴에 따르면 인증된 스포츠 팬 참여는 건당 한 자릿수에서 두 자릿수 달러 범위의 가치를 가지는 것이 일반적이므로, 단 한 번의 프리미엄 이벤트만으로도 향후 캠페인에서도 지속적 가치를 창출할 수 있는 수백만 달러 규모의 데이터셋이 형성될 수 있다.

Datavault AI는 또한 이전 실제 배포 사례²를 통해 인증 기반 참여의 강력한 효과를 입증한 바 있다. 과거 사례가 미래의 결과를 보장하지는 않지만, 의도된 참여가 실시간으로 수집될 때 얼마나 크게 확장될 수 있는지를 보여준다. WBC의 광범위한 글로벌 네트워크는 이러한 효과를 배가시키며, 보수적인 참여율이라 하더라도 의미 있고 반복 가능한 수익으로 이어질 수 있는 환경을 만든다.

경영진 논평

WBC 회장인 Mauricio Sulaimán은 “WBC 챔피언십 이벤트에 Datavault의 미래 지향적 기술 혁신을 통합하게 되어 매우 기쁘다. 이번 협력은 전 세계 팬들과 소통하고, 그들을 이해하며, 참여를 유도하는 방식을 강화해 팬·선수·상업 파트너 모두에게 새로운 가치를 창출할 것이다. 우리는 항상 스포츠의 수준을 한 단계 끌어올릴 방법을 찾고 있으며, 이번 기술은 새로운 차원의 연결성과 영향력을 여는 계기가 될 것”이라고 의미를 부여했다.

Datavault CEO인 Nathaniel Bradley는 “WBC의 글로벌 영향력은 ADIO 및 정보 데이터 교환(IDE) 플랫폼에 있어 매우 강력한 파트너십 기반이 된다. 우리는 데이터 무결성을 강화하고, 실시간 보고를 개선하며, 인증된 팬 참여를 통해 창출되는 상업적 가치를 확대하는 기술을 제공하게 되어 매우 기대된다.”라고 밝혔다.

그는 이어 “이번 계약은 Datavault가 당사의 특허 기술을 전 세계적으로 분산된 스포츠 환경에서 입증하고, 더 중요한 것은 수익화할 수 있는 기회를 제공하는 것이다. WBC와의 협력은 ‘관객 참여를 상업적 가치가 있는 고무결성(high-integrity) 데이터 자산으로 전환한다’는 Datavault의 핵심 미션과 정확히 맞닿아 있다. 스포츠·엔터테인먼트 업계에서 검증된 참여 수요가 가속화되는 만큼, 이러한 유형의 파트너십은 더욱 늘어나 업계의 새로운 기준을 제시하게 될 것으로 믿는다.”라고 덧붙였다.

세계 복싱 평의회 (World Boxing Council, WBC) 소개

세계복싱평의회(WBC)는 전 세계 170여 개국에서 세계 및 지역 챔피언십 경기를 관장하는, 프로복싱 분야에서 가장 잘 알려지고 영향력 있는 공인 기관이다. 1963년에 설립된 WBC는 선수 안전, 경기 공정성, 심판 기준, 대회 규정 등 현대 스포츠를 형성하는 글로벌 표준을 수립하며 중요한 역할을 해왔다.

WBC는 세계 최고 수준의 챔피언십 이벤트 대부분을 공인하고 있으며, 유수의 프로모터·방송사·체육위원회·국제 스포츠 기구들과 오랜 파트너십을 유지하고 있다. 마우리시오 술라이만 회장의 리더십 아래 WBC는 혁신 수용, 글로벌 팬 참여 확대, 선수·지역사회·세계 복싱 생태계를 지원하는 프로그램 강화 등을 통해 스포츠 발전이라는 사명을 지속적으로 실천하고 있다.

자세한 정보는 www.wbcboxing.com에서 확인할 수 있다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 Datavault AI Inc.(“Datavault AI” 또는 “회사”)와 관련하여, 1995년 개정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)」 및 기타 적용 가능한 증권법의 의미에서 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. 미래예측진술은 현재의 기대, 추정, 전망, 예측뿐 아니라 경영진의 신념과 가정에 기반하게 된다. 미래예측진술은 종종 “~할 수도 있다(may),” “~일 수 있다(might),” “~할 것이다(will),” “~해야 한다(shall/should),” “기대한다(expects),” “계획한다(plans),” “예상한다(anticipates),” “가능하다(could),” “의도한다(intends),” “믿는다(believes),” “추정한다(estimates),” “예측한다(predicts),” “잠재적이다(potential),” “지속된다(continue)” 등의 용어 또는 유사한 표현으로 식별될 수 있으나, 이러한 단어들이 없다고 해서 해당 진술이 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다.

이 보도자료에 포함된 미래전망진술에는 다음 사항들이 포함되지만 반드시 이에 한정되지는 않는다. 즉 세계복싱평의회(WBC)와의 SaaS 계약을 통해 기대되는 이익에 관한 진술, 향후 WBC 이벤트에서 당사가 제공하는 ADIO 사일런트 트리거 기술 및 정보 데이터 교환(IDE) 플랫폼의 배포 예상, 참여 수준·전환율·데이터 캡처 규모·수익화 가능성에 대한 기대, 인증된 관객 참여와 관련된 잠재적 수익 창출, Datavault AI 플랫폼의 글로벌 스포츠·엔터테인먼트·방송 환경 전반에 대한 확장 가능성, 이벤트 기반 데이터셋의 실물자산(RWA) 분류 가능성, 그리고 당사의 기술 제품군을 상업화·확대·고도화하려는 더 광범위한 계획 등이 이에 해당한다.

이러한 미래전망진술은 본질적으로 불확실성을 지니고 있으며, 실제 결과가 명시적 또는 암시적 진술과 실질적으로 다를 수 있는 위험, 가정, 다양한 요소들을 포함하게 된다. 실제 결과가 크게 달라질 수 있는 중요 요소들에는 다음 사항이 포함되지만 반드시 이에 한정되지는 않는다. 즉 디지털 참여 기술에 대한 시장 수요 변화, WBC 행사에서 ADIO 및 IDE 배포의 성과·시기·성공 여부, Datavault AI 솔루션을 스폰서·방송사·파트너들이 채택하거나 통합할 수 있는 능력, 관객 참여 수준·전환율·참여 행동의 변동, 데이터 프라이버시·디지털 자산 분류·국제 운영과 관련된 규제 고려사항, 기술 개발·상호운용성·사이버보안·시스템 성능과 관련된 위험, 광고·스폰서십·미디어 기반 수익에 영향을 미치는 경제 또는 시장 환경의 변화, 그리고 2024년 12월 31일자로 종료된 회계연도에 대한 연차보고서(Form 10-K)를 포함해 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 수시로 제출하는 문서에 기재된 기타 위험 요인들이 이에 해당한다. 해당 문서들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인이 가능하다.

독자들은 본 보도자료의 날짜를 기준으로만 유효한 이러한 미래전망진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 할 것이다. Datavault AI는 적용 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 본 자료 이후 발생하는 사건, 상황, 새로운 정보 등을 반영하기 위해 어떠한 미래전망진술을 업데이트·수정·명확히 할 의무를 지지 않는다. Datavault AI는 미래전망진술에 언급된 계획, 의도, 기대를 달성하지 못할 수도 있으며, 어떠한 미래전망진술도 향후 성과를 보장하는 의미로 해석되어서는 안 된다.

참고자료

¹ 세계복싱평의회(WBC): https://wbcboxing.com

2 알바레즈 vs. 크로포드 (Álvarez vs. Crawford ) 경기 시청자 수 보도: https://www.espn.com/boxing/story/_/id/46274888/terence-crawford-win-vs-canelo-alvarez-drew-41-million-viewers-netflix-says

3 Datavault AI – ADIO® & IDE 플랫폼 정보: https://datavault.ai

⁴ 인증된 스포츠 팬 참여 가치 관련 업계 벤치마크: https://www.sponsorunited.com / https://www.sportsbusinessjournal.com

