Un nouveau rapport national révèle que les jeunes des communautés défavorisées du Canada font face à une crise cachée

TORONTO, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport national publié aujourd’hui par Passeport pour ma réussite Canada met en lumière un écart croissant en matière d’équité causé par la crise de l’abordabilité au Canada, qui frappe le plus durement les jeunes des communautés défavorisées et met leur avenir en péril.

Le rapport, qui s’appuie sur les observations de la communauté issues de l’examen du programme le plus approfondi depuis la création de l’organisme il y a 25 ans, est réalisé en partenariat avec la Commission des élèves du Canada, et présente les expériences qu’ont vécues les jeunes, les familles et les spécialistes du travail auprès des jeunes dans 31 communautés défavorisées.

« Le message était clair et fort : les jeunes des communautés défavorisées font face à des obstacles de plus en plus complexes qui limitent leurs chances de réussite, affirme Subagini Sivapatham, cheffe de l’impact de Passeport pour ma réussite. Plusieurs travaillent encore à surmonter les effets durables de la pandémie. Le monde est passé à autre chose, mais ces jeunes sont laissés derrière. »

Voici les principales constatations du rapport :

Les besoins scolaires sont plus complexes que jamais. Les élèves accusent du retard dans les matières de base comme les mathématiques et les sciences et ont de la difficulté à rester motivés.

Les élèves accusent du retard dans les matières de base comme les mathématiques et les sciences et ont de la difficulté à rester motivés. Les tensions financières croissantes ont des répercussions sur tous les aspects de la vie des élèves. La hausse des coûts limite l’accès aux produits et services essentiels, et les élèves se demandent s’ils auront les moyens de bien vivre.

La hausse des coûts limite l’accès aux produits et services essentiels, et les élèves se demandent s’ils auront les moyens de bien vivre. Les besoins en matière de bien-être social et émotionnel s’intensifient. Les jeunes se sentent de plus en plus anxieux et déconnectés et peinent à s’adapter à la vie après la pandémie.



Malgré ces pressions, les conclusions laissent également entrevoir un puissant contre-récit selon lequel un soutien communautaire hâtif pourrait changer la donne.

« Ce rapport décrit un Canada où la jeunesse, en particulier celle qui vit dans des communautés marginalisées, accuse de plus en plus de retard, a dit Sharif Mahdy Président directeur-général, Commission des élèves du Canada. Mais il offre également une solution : les partenariats, il faut un village pour élever un enfant. »

Depuis près de 25 ans, le programme Passeport collabore avec son réseau de partenaires communautaires afin d’aider les jeunes à surmonter ces obstacles. Le programme offre du tutorat, un soutien financier et un suivi personnalisé aux jeunes pour les aider à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à établir les bases de leur réussite à long terme. Lors de l’examen du programme, les élèves ont décrit le programme Passeport comme un filet de sécurité pour leur bien-être émotionnel, considérant le personnel des emplacements de programme comme des adultes de confiance sur lesquels ils peuvent compter.

Cependant, le rapport prévient que les mesures de soutien communautaires sont limitées. La demande pour ces programmes augmente plus rapidement que les ressources nécessaires pour les soutenir.

Le rapport se termine par un appel collectif à l’action pour les gouvernements, les entreprises partenaires et d’autres organismes de services aux jeunes, et réclame des investissements soutenus et une action coordonnée entre les secteurs pour combler l’écart d’équité pour les jeunes les plus vulnérables du Canada.

« Nous avons la preuve que le soutien précoce fonctionne pour changer le parcours des élèves, a déclaré Mme Sivapatham. Nous demandons aux partenaires de tous les secteurs de nous soutenir pour qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte. »

Le rapport complet, Jeunes au Canada : la crise cachée est disponible à l’adresse suivante : passeportpourmareussite.ca

À propos de Passeport pour ma réussite Canada

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance national qui vise à briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de l’éducation. Grâce à une combinaison holistique de différentes formes de soutien (scolaire, financier, social et personnalisé), le programme Passeport primé permet d’éliminer les obstacles à l’éducation des jeunes. Ce qui était au départ un programme unique à Regent Park à Toronto est devenu une innovation sociale nationale qui soutient plus de 9 000 élèves dans 31 communautés défavorisées réparties dans huit provinces canadiennes. Le programme prend vie grâce à un réseau de 29 partenaires communautaires qui possèdent les connaissances, l’expertise et les relations nécessaires pour soutenir de façon significative les jeunes dans leur communauté respective.

À propos de la Commission des élèves du Canada (CÉC)

La CÉC est un organisme de bienfaisance national et intergénérationnel qui veille à ce que les voix des jeunes soient entendues, valorisées et mises en pratique. Depuis 1991, la CÉC défend l’engagement des jeunes au moyen de partenariats, de recherches et de programmes qui aident les jeunes à mener des changements positifs et à réussir leur transition vers l’âge adulte. Ses initiatives nationales comprennent Invitons nos jeunes au travailMC, la conférence #leCanadaquenoussouhaitons et un éventail de projets dirigés par des jeunes partout au pays.

Personne-ressource pour les médias

Nicola Marr

Gestionnaire principale des communications

nmarr@pathwayscanada.ca

416 523 0181

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5064c180-9e6c-470a-8fc5-501e6cf79213/fr