Haut le drapeau : Air Canada dévoile une livrée mettant en vedette des athlètes olympiques et paralympiques canadiens qui participeront aux Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026

Air Canada transportera plus de 750 athlètes et membres de la délégation canadienne à destination et au retour des Jeux

Huit membres d’Équipe Canada sont nommés athlètes ambassadeurs de l’Équipe Air Canada

La livrée présente des images des athlètes ambassadeurs de l’Équipe Air Canada sur l’appareil 940, un A330 d’Airbus



MONTRÉAL, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a fièrement dévoilé aujourd’hui une livrée spéciale rendant hommage aux athlètes olympiques et paralympiques canadiens qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Milano Cortina 2026. Ce design audacieux sur l’appareil 940, un A330 d’Airbus, présente des images des athlètes ambassadeurs de l’Équipe Air Canada et incarne la force, le dévouement et la fierté nationale de l’équipe canadienne. Et le premier envol prévu de cette livrée spéciale d’Équipe Canada, le vol AC894, a lieu aujourd’hui même, à destination de Milan!





En tant que transporteur aérien officiel d’Équipe Canada, Air Canada portera haut notre drapeau encore une fois en transportant plus de 750 athlètes et membres de la délégation canadienne à destination et au retour des Jeux. Le programme Visons l’or!, mis en place par des employés de la société aérienne, soutient également Équipe Canada en assurant une expérience de voyage fluide aux meilleurs athlètes du Canada.

« Cette livrée spéciale est bien plus que de simples images : c’est un hommage à la force, à la résilience et au cœur des athlètes qui représentent Équipe Canada, a déclaré Andy Shibata, vice-président – Marques d’Air Canada. En tant que transporteur aérien officiel d’Équipe Canada, nous sommes honorés de soutenir nos athlètes dans leur parcours à destination des Jeux de Milano Cortina 2026. Notre partenariat avec le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) témoigne de notre engagement commun à l’égard de l’excellence et de la célébration du pouvoir rassembleur du sport pour notre pays. Tout le personnel d’Air Canada éprouve une grande fierté à l’idée de transporter les athlètes olympiques et paralympiques canadiens à destination des plus prestigieuses compétitions sportives internationales. »

« Nous sommes emballés de voir s’envoler la livrée Milano Cortina 2026 d’Air Canada, a indiqué Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. Le transporteur soutient depuis longtemps Équipe Canada, et ce design met en valeur la force et les ambitions des athlètes canadiens qui aspirent à s’élever toujours plus haut. À n’en pas douter, cette nouvelle livrée va inspirer les Canadiens et Canadiennes et tous nous rallier sur la route des Jeux de Milano Cortina 2026. »

« Il est exaltant de voir cette nouvelle livrée rendre hommage aux athlètes paralympiques et olympiques du Canada, ce qui contribue certainement à nous rapprocher des Jeux, a renchéri Karen O’Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. Merci à Air Canada pour son incroyable engagement à l’endroit d’Équipe Canada et pour le soutien et le soin qu’elle accorde aux athlètes, aux entraîneurs et à tous les membres du personnel de l’équipe, afin de rendre leur voyage vers les Jeux confortable. Nous avons hâte de nous envoler vers l’Italie. »

Air Canada a également dévoilé aujourd’hui le nom des athlètes ambassadeurs de l’Équipe Air Canada :

Marie-Philip Poulin – hockey sur glace (Beauceville, Québec)

Mikaël Kingsbury – ski acrobatique (Sainte-Agathe-des-Monts, Québec)

William Dandjinou – patinage de vitesse (Sherbrooke, Québec)

Cassie Sharpe – ski acrobatique (Vancouver, Colombie-Britannique)

Tyler McGregor – parahockey sur glace (Forest, Ontario)

Ina Forrest – curling en fauteuil roulant (Spallumcheen, Colombie-Britannique)

Alexis Guimond – ski para-alpin (Gatineau, Québec)

Mollie Jepsen – ski para-alpin (West Vancouver, Colombie-Britannique)

Les athlètes d’Équipe Canada recevront :

le statut Aéroplan 35K et 10 000 points Aéroplan, offerts à titre gracieux par l’intermédiaire du programme Podium;

des trousses Soins et partage, à leur départ du Canada, qui contiennent notamment des trousses de toilette et des souvenirs pour leur assurer un confort accru pendant le vol.

Air Canada est fière d’être le transporteur officiel de l’équipe olympique canadienne depuis 1988 et de l’équipe paralympique canadienne depuis 2007. Ce partenariat se poursuivra lors des Jeux de 2028 et de 2030, où des partenariats avec des athlètes sont également prévus.

À propos d'Air Canada

