Le Syndicat des Métallos salue les mesures fédérales concernant l'acier et le bois d'œuvre et demande leur application rigoureuse

TORONTO, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos salue les nouvelles mesures annoncées mercredi par le gouvernement fédéral pour soutenir les secteurs canadiens de l'acier et du bois d'œuvre, les qualifiant d'avancée significative face aux tarifs américains et à l'instabilité du marché mondial.

L'annonce comprend notamment un renforcement des contrôles à l'importation, une surtaxe de 25% sur les produits dérivés de l'acier, un renforcement des contrôles à la frontière, une augmentation des aides aux liquidités pour les producteurs de bois d'œuvre, un supplément des indemnités du Programme de travail partagé, une réduction des coûts de transport interprovincial et de nouvelles exigences en matière de contenu national pour les projets fédéraux.

« Ces mesures répondent à plusieurs priorités que les Métallos soulèvent depuis des mois, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. S'ils sont correctement appliqués, le renforcement des contrôles à l'importation et les nouveaux tarifs douaniers sur les produits dérivés contribueront à créer un véritable espace pour l'acier canadien sur notre marché intérieur. La création annoncée d'une équipe de conformité de l'ASFC pour l'acier est une mesure positive, mais elle doit être correctement financée et dotée en personnel, afin de garantir qu'elle réponde adéquatement aux besoins des travailleuses et travailleurs. »

Le syndicat souligne que le supplément de prestations pour le Programme de travail partagé, qui fait passer le remplacement du revenu de 55% à 70%, aidera les travailleuses et travailleurs à conserver leur emploi pendant les ralentissements temporaires. Il souligne également l'importance de renforcer les règles en matière d'approvisionnement Canadien.

En ce qui concerne le bois d'œuvre, le syndicat salue les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès au financement et créer une demande intérieure supplémentaire. « Ces mesures de soutien donneront un peu de répit aux entreprises qui sont soumises à une énorme pression, explique M. Warren. Mais soyons honnêtes, les villes forestières ne peuvent pas se rétablir grâce à des solutions temporaires. Il est essentiel de trouver une résolution à long terme du différend avec les États-Unis sur le bois d'œuvre. Sans cela, les travailleuses et travailleurs et les collectivités resteront vulnérables à des décisions qu'ils ne peuvent pas contrôler. » M. Warren précise que, alors que le gouvernement lance son nouveau Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier, les travailleuses et travailleurs doivent avoir leur place à la table des discussions et que le Syndicat des Métallos s'attend à y être inclus.

Les Métallos continueront de plaider en faveur d'un cadre plus solide et plus cohérent en matière de d'approvisionnement canadien, qui garantisse que les investissements publics soutiennent les travailleuses et travailleurs et les collectivités canadiennes, et continueront de faire pression pour obtenir des investissements dans la capacité industrielle nationale, une réforme de l'Assurance-emploi, ainsi qu'une résolution durable du conflit sur le bois d'œuvre que ce soit dans le cadre des futures négociations de l'ACÉUM ou d'un volet spécifique sur ce secteur.

